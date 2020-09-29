https://ria.ru/20200929/karabakh-1577964653.html

Россия продолжит посреднические усилия по Карабаху в Минской группе ОБСЕ

Россия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ продолжит посреднические усилия по поиску решения проблемы Нагорного Карабаха, заявил постпред РФ при ОБСЕ... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:40

2020-09-29T18:40

2020-09-29T20:57

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

обсе

александр лукашевич

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ВЕНА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Россия в качестве сопредседателя Минской группы <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_" target="_blank">ОБСЕ</a> продолжит посреднические усилия по поиску решения проблемы <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорного Карабаха</a>, заявил постпред РФ при ОБСЕ <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashevich" target="_blank">Александр Лукашевич</a>.Во вторник постоянный совет ОБСЕ собрался на экстренное заседание из-за эскалации в Нагорном Карабахе."Результативность посреднической помощи "тройки" сопредседателей Минской группы зависит, прежде всего, от самих сторон конфликта, от наличия у них политической воли, необходимой для достижения урегулирования нагорно-карабахского конфликта за столом переговоров. Попытки поставить под сомнение закрепленную в решениях ОБСЕ и Совета Безопасности ООН роль сопредседателей и их наработки способны лишь дополнительно затруднить сложные процессы урегулирования", - добавил постпред.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577946611.html

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577945236.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, александр лукашевич, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире