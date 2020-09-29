Россия продолжит посреднические усилия по Карабаху в Минской группе ОБСЕ
18:40 29.09.2020 (обновлено: 20:57 29.09.2020)
ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Россия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ продолжит посреднические усилия по поиску решения проблемы Нагорного Карабаха, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Во вторник постоянный совет ОБСЕ собрался на экстренное заседание из-за эскалации в Нагорном Карабахе.
"Россия в качестве участника "тройки" сопредседателей Минской группы в тесном взаимодействии с США и Францией будет продолжать посреднические усилия по содействию сторонам в выработке взаимоприемлемой консенсусной основы для разрешения нагорнокарабахской проблемы", - сказал Лукашевич на заседании.
"Результативность посреднической помощи "тройки" сопредседателей Минской группы зависит, прежде всего, от самих сторон конфликта, от наличия у них политической воли, необходимой для достижения урегулирования нагорно-карабахского конфликта за столом переговоров. Попытки поставить под сомнение закрепленную в решениях ОБСЕ и Совета Безопасности ООН роль сопредседателей и их наработки способны лишь дополнительно затруднить сложные процессы урегулирования", - добавил постпред.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.