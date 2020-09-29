https://ria.ru/20200929/karabakh-1577964323.html

Постпред России при ОБСЕ призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Россия считает необходимым незамедлительное и полное прекращение огня и стабилизацию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, заявил во вторник постпред... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:36

2020-09-29T18:36

2020-09-29T18:38

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

обсе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ВЕНА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Россия считает необходимым незамедлительное и полное прекращение огня и стабилизацию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, заявил во вторник постпред РФ при <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашевич</a>.Во вторник постоянный совет ОБСЕ собрался на экстренное заседание из-за эскалации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>."Считаем необходимым незамедлительное и полное прекращение огня и стабилизацию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, проявление сторонами конфликта максимальной сдержанности. Режим прекращения огня должен быть восстановлен и впредь безусловно соблюдаться", - заявил Лукашевич на заседании.

https://ria.ru/20200929/vmeshatelstvo-1577954489.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире