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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577964323.html
Постпред России при ОБСЕ призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе
Россия считает необходимым незамедлительное и полное прекращение огня и стабилизацию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, заявил во вторник постпред... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T18:36
2020-09-29T18:38
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
обсе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ВЕНА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Россия считает необходимым незамедлительное и полное прекращение огня и стабилизацию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, заявил во вторник постпред РФ при <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашевич</a>.Во вторник постоянный совет ОБСЕ собрался на экстренное заседание из-за эскалации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>."Считаем необходимым незамедлительное и полное прекращение огня и стабилизацию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, проявление сторонами конфликта максимальной сдержанности. Режим прекращения огня должен быть восстановлен и впредь безусловно соблюдаться", - заявил Лукашевич на заседании.
https://ria.ru/20200929/vmeshatelstvo-1577954489.html
россия
нагорный карабах
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россия, обсе, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Постпред России при ОБСЕ призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе

18:36 29.09.2020 (обновлено: 18:38 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Карен АветисянПассажирский автобус в Варденисе, сгоревший после обстрела
Пассажирский автобус в Варденисе, сгоревший после обстрела - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Карен Аветисян
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ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Россия считает необходимым незамедлительное и полное прекращение огня и стабилизацию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, заявил во вторник постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Во вторник постоянный совет ОБСЕ собрался на экстренное заседание из-за эскалации в Нагорном Карабахе.
"Считаем необходимым незамедлительное и полное прекращение огня и стабилизацию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, проявление сторонами конфликта максимальной сдержанности. Режим прекращения огня должен быть восстановлен и впредь безусловно соблюдаться", - заявил Лукашевич на заседании.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияОБСЕНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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