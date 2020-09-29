Турция опровергла сообщения об отправке боевиков из Сирии в Карабах
18:33 29.09.2020 (обновлено: 18:52 29.09.2020)
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил РИА Новости, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе.
"В России и Иране вышли новости о том, что Турция якобы туда (в Карабах) отправляет джихадистов. Это повторил замглавы (оппозиционной) Народно-республиканской партии Турции Унал Чевикёз. Мы ждали, одумается ли он. Почему в партии не осудили это? Как можно безмолвно смотреть на такую черную пропаганду? Печально, когда этим занимаются собственные граждане", - сказал Челик журналистам.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.