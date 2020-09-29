https://ria.ru/20200929/karabakh-1577964135.html

Турция опровергла сообщения об отправке боевиков из Сирии в Карабах

Турция считает "черной пропагандой" сообщения об отправке ею в Карабах боевиков из Сирии, заявил пресс-секретарь правящей в стране Партии справедливости и... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:33

2020-09-29T18:33

2020-09-29T18:52

вардан тоганян

омер челик

азербайджан

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

турция

сирия

в мире

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<strong>АНКАРА, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турция</a> считает "черной пропагандой" сообщения об отправке ею в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабах</a> боевиков из Сирии, заявил пресс-секретарь правящей в стране Партии справедливости и развития Омер Челик.Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил РИА Новости, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20200929/turtsiya-1577959148.html

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азербайджан

армения

нагорный карабах

турция

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вардан тоганян, омер челик, азербайджан, армения, нагорный карабах, турция, сирия, в мире