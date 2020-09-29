https://ria.ru/20200929/karabakh-1577958088.html

В Азербайджане заявили о 12 погибших из-за обострения ситуации в Карабахе

Число погибших среди мирных граждан Азербайджана в результате обострения ситуации в Карабахе возросло до 12, раненых - до 35, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:13

2020-09-29T17:13

2020-09-29T17:31

франция

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

генпрокуратура азербайджана

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 29 сен – РИА Новости.</strong> Число погибших среди мирных граждан <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> в результате обострения ситуации в Карабахе возросло до 12, раненых - до 35, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанской Генпрокуратуры."В результате очередного обстрела из тяжелой артиллерии вражескими вооруженными силами территорий Азербайджана по указанию военно-политического руководства Армении на данный момент из гражданского населения 35 человек госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, а 12 человек погибли", - сообщили в пресс-службе ведомства.Уточняется, что в результате обстрела Арменией гражданских объектов пришли в негодность 66 жилых домов, восемь гражданских объектов, погибло много голов мелкого и крупного рогатого скота.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200929/armeniya-1577936717.html

https://ria.ru/20200929/obstrel-1577932859.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, генпрокуратура азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире