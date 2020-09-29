В Азербайджане заявили о 12 погибших из-за обострения ситуации в Карабахе
17:13 29.09.2020 (обновлено: 17:31 29.09.2020)
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
БАКУ, 29 сен – РИА Новости. Число погибших среди мирных граждан Азербайджана в результате обострения ситуации в Карабахе возросло до 12, раненых - до 35, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанской Генпрокуратуры.
"В результате очередного обстрела из тяжелой артиллерии вражескими вооруженными силами территорий Азербайджана по указанию военно-политического руководства Армении на данный момент из гражданского населения 35 человек госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, а 12 человек погибли", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что в результате обстрела Арменией гражданских объектов пришли в негодность 66 жилых домов, восемь гражданских объектов, погибло много голов мелкого и крупного рогатого скота.
"В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях следственные действия, в том числе назначены соответствующие экспертизы с целью определения степени тяжести травм, полученных ранеными, а также суммы ущерба, нанесенного объектам гражданской инфраструктуры. Будет обеспечено регулярное информирование общественности", - заявили в ведомстве.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.