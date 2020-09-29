Постоянный совет ОБСЕ обсудит ситуацию в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкОкрестности жилого дома в городе Мартуни (центр Мартунинского района непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) после обстрелов
© Sputnik / Арам Нерсесян
ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Специальное заседание постоянного совета ОБСЕ пройдет во вторник на фоне событий в Нагорном Карабахе, сообщило председательство Албании в организации.
"Специальное заседание постоянного совета ОБСЕ пройдет сегодня в 17.00 по центральноевропейскому времени для обсуждения последних событий на фоне конфликта в Нагорном Карабахе. Спецпредставитель председателя ОБСЕ (по Нагорному Карабаху Анджей) Каспржик предоставит постсовету последнюю информацию", - говорится в сообщении албанского председательства в Twitter.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.