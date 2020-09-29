https://ria.ru/20200929/karabakh-1577946611.html

В Баку пригрозили уничтожить армянские С-300, выдвигающиеся в Карабах

Вооруженные силы Азербайджана уничтожат зенитно-ракетные комплексы С-300 ВС Армении, выдвигающиеся в сторону Карабаха, заявил во вторник начальник пресс-службы... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:43

2020-09-29T14:43

2020-09-29T14:54

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

вагиф даргяхлы

зрк с-300

франция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 29 сен – РИА Новости.</strong> Вооруженные силы Азербайджана уничтожат зенитно-ракетные комплексы <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank" data-auto="true">С-300</a> ВС Армении, выдвигающиеся в сторону Карабаха, заявил во вторник начальник пресс-службы минобороны страны, полковник <a href="http://ria.ru/person_Vagif_Dargjakhly/" target="_blank" data-auto="true">Вагиф Даргяхлы</a>."По данным нашей разведки, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, прикрывающие воздушное пространство Еревана, сняты с боевого дежурства и выдвигаются в направлении оккупированных территорий. Заявляем, что их ждет участь уничтоженной в Нагорном Карабахе военной техники армянской армии. Последние бои еще раз показывают, что миф о непобедимости армянской армии безоснователен", - заявил Даргяхлы.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам".В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200929/turtsiya-1577944495.html

https://ria.ru/20200929/armeniya-1577936717.html

Василий Прекрасноволосый Легко уничтожат. Пролёт на низкой высоте, а потом уже С300 не успеет ничего сделать. Панцири показали свою неэффективность в Сирии. Армения нищая страна, у Азербайджана нефть и газ. Они купят 15 беспилотников и сметут все С300, а потом будут присылать видео с центральной площади Еревана в прямом эфире. 55

Петя Грин Хорошей охоты армянским зенитчикам! 26

13

франция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вагиф даргяхлы, зрк с-300, франция, азербайджан, армения, в мире