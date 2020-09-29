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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577943049.html
МИД Сербии обвинил Минскую группу в отсутствии интереса к теме Карабаха
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич упрекнул Минскую группу ОБСЕ в неэффективности 20-летних переговоров по проблеме Нагорного Карабаха и в... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:51
2020-09-29T13:54
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ивица дачич
обсе
мид сербии
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 29 сен – РИА Новости.</strong> Первый вице-премьер и глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Serbii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Сербии</a> <a href="http://ria.ru/person__126/" target="_blank" data-auto="true">Ивица Дачич</a> упрекнул Минскую группу <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> в неэффективности 20-летних переговоров по проблеме <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a> и в отсутствии заинтересованности в решении конфликта."Уже свыше 20 лет есть так называемые иностранные переговорщики, в одном и том же составе. Это так называемая Минская группа, про которую и раньше говорили, что у нее нет никаких успехов и ее не интересует, чтобы было достигнуто какое-либо решение. Потому что в их интересах, чтобы этот конфликт продолжался как можно дольше", - заявил Дачич в эфире национального телевидения <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a>.По его словам, "данный факт и привел к тому, что время от времени происходят инциденты"."Потому что так они создают основание, содержание и причину для своего дальнейшего существования. Когда кто-то возглавляет некую группу, 20 лет работает и получает большую зарплату, командировочные… Мне это говорили президенты <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, когда я был там в качестве председательствующего ОБСЕ", - указал глава МИД Сербии.Первый вице-премьер Сербии отметил, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> дружественны <a href="http://ria.ru/location_Belgrade/" target="_blank" data-auto="true">Белграду</a>, как и их народы, и призвал к прекращению конфликта и возвращению к переговорам. По мнению Дачича, нынешнее обострение конфликта может быть предупреждением для всех в Балканском регионе о том, "насколько мало времени нужно, чтобы снова разгорелись старые конфликты",Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577942805.html
https://ria.ru/20200929/mirotvortsy-1577934832.html
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сша
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ивица дачич, обсе, мид сербии, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

МИД Сербии обвинил Минскую группу в отсутствии интереса к теме Карабаха

13:51 29.09.2020 (обновлено: 13:54 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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БЕЛГРАД, 29 сен – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич упрекнул Минскую группу ОБСЕ в неэффективности 20-летних переговоров по проблеме Нагорного Карабаха и в отсутствии заинтересованности в решении конфликта.
"Уже свыше 20 лет есть так называемые иностранные переговорщики, в одном и том же составе. Это так называемая Минская группа, про которую и раньше говорили, что у нее нет никаких успехов и ее не интересует, чтобы было достигнуто какое-либо решение. Потому что в их интересах, чтобы этот конфликт продолжался как можно дольше", - заявил Дачич в эфире национального телевидения Сербии.
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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По его словам, "данный факт и привел к тому, что время от времени происходят инциденты".
"Потому что так они создают основание, содержание и причину для своего дальнейшего существования. Когда кто-то возглавляет некую группу, 20 лет работает и получает большую зарплату, командировочные… Мне это говорили президенты Армении и Азербайджана, когда я был там в качестве председательствующего ОБСЕ", - указал глава МИД Сербии.
Первый вице-премьер Сербии отметил, что Баку и Ереван дружественны Белграду, как и их народы, и призвал к прекращению конфликта и возвращению к переговорам. По мнению Дачича, нынешнее обострение конфликта может быть предупреждением для всех в Балканском регионе о том, "насколько мало времени нужно, чтобы снова разгорелись старые конфликты",
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИвица ДачичОБСЕМИД СербииНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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