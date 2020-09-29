https://ria.ru/20200929/karabakh-1577943049.html

МИД Сербии обвинил Минскую группу в отсутствии интереса к теме Карабаха

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич упрекнул Минскую группу ОБСЕ в неэффективности 20-летних переговоров по проблеме Нагорного Карабаха и в... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:51

2020-09-29T13:51

2020-09-29T13:54

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ивица дачич

обсе

мид сербии

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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<strong>БЕЛГРАД, 29 сен – РИА Новости.</strong> Первый вице-премьер и глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Serbii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Сербии</a> <a href="http://ria.ru/person__126/" target="_blank" data-auto="true">Ивица Дачич</a> упрекнул Минскую группу <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> в неэффективности 20-летних переговоров по проблеме <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a> и в отсутствии заинтересованности в решении конфликта."Уже свыше 20 лет есть так называемые иностранные переговорщики, в одном и том же составе. Это так называемая Минская группа, про которую и раньше говорили, что у нее нет никаких успехов и ее не интересует, чтобы было достигнуто какое-либо решение. Потому что в их интересах, чтобы этот конфликт продолжался как можно дольше", - заявил Дачич в эфире национального телевидения <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a>.По его словам, "данный факт и привел к тому, что время от времени происходят инциденты"."Потому что так они создают основание, содержание и причину для своего дальнейшего существования. Когда кто-то возглавляет некую группу, 20 лет работает и получает большую зарплату, командировочные… Мне это говорили президенты <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, когда я был там в качестве председательствующего ОБСЕ", - указал глава МИД Сербии.Первый вице-премьер Сербии отметил, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> дружественны <a href="http://ria.ru/location_Belgrade/" target="_blank" data-auto="true">Белграду</a>, как и их народы, и призвал к прекращению конфликта и возвращению к переговорам. По мнению Дачича, нынешнее обострение конфликта может быть предупреждением для всех в Балканском регионе о том, "насколько мало времени нужно, чтобы снова разгорелись старые конфликты",Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577942805.html

https://ria.ru/20200929/mirotvortsy-1577934832.html

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нагорно-карабахская республика

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивица дачич, обсе, мид сербии, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире