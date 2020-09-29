Помпео призвал остановить насилие в Нагорном Карабахе
© REUTERS / Ashley Landis/Pool Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии
АФИНЫ, 29 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал прекратить насилие в Нагорном Карабахе и вернуться к переговорам.
Помпео выступил с заявлением вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом во время посещения военной базы США Суда на Крите. Заявления показало в прямом эфире греческое общественное телевидение ERT.
"Я должен сказать, что насилие, которое происходит в Нагорном Карабахе, надо прекратить. Все стороны должны внести свой вклад в поиски мирного решения", - сказал Помпео.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.