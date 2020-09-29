https://ria.ru/20200929/karabakh-1577942805.html

Помпео призвал остановить насилие в Нагорном Карабахе

Госсекретарь США Майк Помпео призвал прекратить насилие в Нагорном Карабахе и вернуться к переговорам. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:46

2020-09-29T13:46

2020-09-29T13:46

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

майк помпео

нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>АФИНЫ, 29 сен - РИА Новости.</strong> Госсекретарь США <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Майк Помпео</a> призвал прекратить насилие в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> и вернуться к переговорам.Помпео выступил с заявлением вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом во время посещения военной базы США Суда на Крите. Заявления показало в прямом эфире греческое общественное телевидение ERT.Минобороны <a href="https://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577910620.html

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нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, нагорный карабах, сша, азербайджан, армения, в мире