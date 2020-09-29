Минобороны Азербайджана обвинило Армению в публикации фейковых видео боев
11:12 29.09.2020 (обновлено: 11:22 29.09.2020)
© Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
© Минобороны Азербайджана
БАКУ, 29 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет, что Армения публикует фейковые видео боев, выдавая старые записи за новые.
"Военно-пропагандистская машина Армении, оказавшаяся в безвыходном положении после серии успешных боевых действий азербайджанской армии, начала масштабную провокацию в информационном пространстве. Так, армянская сторона, как всегда, выдаёт старые видеозаписи прошлых боев за новые. Цель – выдавать свои неудачи населению как успехи", - заявил сообщил РИА Новости начальник пресс-службы министерства обороны полковник Вагиф Даргахлы.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.