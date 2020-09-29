В Армении заявили о гибели четырех мирных жителей в Карабахе
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкДом в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской Республики после обстрелов
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли в Карабахе с начала боевых действий, передает Sputnik Армения со ссылкой на омбудсмена Армении Армана Татояна.
"В Карабахе с начала боевых действий погибли четверо мирных жителей. Об этом сообщил во вторник на брифинге омбудсмен Армении Арман Татоян", - пишет Sputnik.
По словам Татояна, "очевидно, что под угрозой жизнь женщин, детей и пожилых людей". "Потому что среди погибших есть женщина и ребенок и пожилой человек", - отметил омбудсмен.
Как добавляет Sputnik, по словам омбудсмена, это подтверждает, что Азербайджан точечно наносит удары по мирным объектам. Он также заявил, что среди десятков раненых тоже есть женщины, старики и дети.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.