https://ria.ru/20200929/karabakh-1577931372.html

В Армении заявили о гибели четырех мирных жителей в Карабахе

Четыре мирных жителя погибли в Карабахе с начала боевых действий, передает Sputnik Армения со ссылкой на омбудсмена Армении Армана Татояна. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T11:09

2020-09-29T11:09

2020-09-29T11:09

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

арман татоян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости.</strong> Четыре мирных жителя погибли в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> с начала боевых действий, передает <a href="https://ru.armeniasputnik.am/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Армения</a> со ссылкой на омбудсмена Армении <a href="https://ria.ru/person_Arman_Tatojan" target="_blank">Армана Татояна</a>.По словам Татояна, "очевидно, что под угрозой жизнь женщин, детей и пожилых людей". "Потому что среди погибших есть женщина и ребенок и пожилой человек", - отметил омбудсмен.Как добавляет Sputnik, по словам омбудсмена, это подтверждает, что Азербайджан точечно наносит удары по мирным объектам. Он также заявил, что среди десятков раненых тоже есть женщины, старики и дети.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="https://ria.ru/location_France" target="_blank">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577911513.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арман татоян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире