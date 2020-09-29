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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577929140.html
В МККК обеспокоены последствиями эскалации конфликта в Нагорном Карабахе
Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил об обеспокоенности гуманитарными последствиями эскалации в Нагорном Карабахе и призвал стороны конфликта... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T10:38
2020-09-29T10:38
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил об обеспокоенности гуманитарными последствиями эскалации в Нагорном Карабахе и призвал стороны конфликта щадить мирных жителей."МККК обеспокоен гуманитарными последствиями эскалации конфликта, которая началась у линии соприкосновения утром 27 сентября 2020 года… МККК призывает стороны в конфликте принять все необходимые меры, чтобы гарантировать защиту и уважение гражданской инфраструктуры и жизни гражданских лиц в соответствии с обязательствами сторон по соблюдению основных норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении, поступившем РИА Новости.Пресс-служба приводит слова директора регионального управления оперативной деятельности МККК Мартина Шюппа, заявившего о готовности организации "оказывать помощь и поддержку тем, кто пострадал от эскалации конфликта, и выступать в качестве нейтрального посредника"."Мы призываем стороны в конфликте прилагать все возможные усилия, чтобы при любых обстоятельствах соблюдать принципы международного гуманитарного права", - подчеркнул Шюпп.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20200929/armeniya-1577928591.html
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577911513.html
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нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире

В МККК обеспокоены последствиями эскалации конфликта в Нагорном Карабахе

10:38 29.09.2020
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВ городе Мартуни (центр Мартунинского района непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) после обстрелов
В городе Мартуни (центр Мартунинского района непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) после обстрелов - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил об обеспокоенности гуманитарными последствиями эскалации в Нагорном Карабахе и призвал стороны конфликта щадить мирных жителей.
"МККК обеспокоен гуманитарными последствиями эскалации конфликта, которая началась у линии соприкосновения утром 27 сентября 2020 года… МККК призывает стороны в конфликте принять все необходимые меры, чтобы гарантировать защиту и уважение гражданской инфраструктуры и жизни гражданских лиц в соответствии с обязательствами сторон по соблюдению основных норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении, поступившем РИА Новости.
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Пресс-служба приводит слова директора регионального управления оперативной деятельности МККК Мартина Шюппа, заявившего о готовности организации "оказывать помощь и поддержку тем, кто пострадал от эскалации конфликта, и выступать в качестве нейтрального посредника".
"Мы призываем стороны в конфликте прилагать все возможные усилия, чтобы при любых обстоятельствах соблюдать принципы международного гуманитарного права", - подчеркнул Шюпп.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахФранцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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