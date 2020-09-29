https://ria.ru/20200929/karabakh-1577922278.html
В Баку заявили об ожесточенных боях в Карабахе
Минобороны Азербайджана сообщило об ожесточённых боях на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T08:08
2020-09-29T08:08
2020-09-29T09:31
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> сообщило об ожесточённых боях на линии соприкосновения в Карабахе."В ночь с 28 на 29 сентября на всей протяженности фронта продолжались напряженные бои. Армянские вооруженные силы неоднократно пытались контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции на Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях. Подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные на этих направлениях, успешно оборонившись, немедленно пресекли все попытки противника", - сообщает пресс-служба военного ведомства."В ходе ночных боев смешанная колонна бронетехники и автомобильной техники противника, выдвигающаяся из Мадагиза в направлении Агдеры, и артиллерийская батарея, осуществляющая огневую поддержку её перемещению, были уничтожены авиационными средствами Военно-воздушных сил и наших войск, дислоцированных на этом направлении. 1 танк, 1 автомобильная техника и до 10 военнослужащих противника, пытавшихся в утренние часы продвинуться на Физули-Джебраильском направлении фронта, были уничтожены артиллерийским огнем", - уточнило военное ведомство."Напряженные бои продолжаются. Противник был вынужден отступить, неся большие потери", - говорится в сообщении.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577911513.html
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577898907.html
1
нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577895589_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_7bb86d7bc88c52660a29b5481ae8ee06.jpg
Кадры предполагаемого обстрела армией обороны НКР военной техники Азербайджана
Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян в понедельник разместила на своем официальном Twitter-аккаунте кадры предполагаемого обстрела армией обороны Нагорного Карабаха военной техники Азербайджана на линии соприкосновения в НКР.
2020-09-29T08:08
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PT0M27S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны азербайджана, нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире
БАКУ, 29 сен - РИА Новости. Минобороны Азербайджана
сообщило об ожесточённых боях на линии соприкосновения в Карабахе.
"В ночь с 28 на 29 сентября на всей протяженности фронта продолжались напряженные бои. Армянские вооруженные силы неоднократно пытались контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции на Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях. Подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные на этих направлениях, успешно оборонившись, немедленно пресекли все попытки противника", - сообщает пресс-служба военного ведомства.
"В ходе ночных боев смешанная колонна бронетехники и автомобильной техники противника, выдвигающаяся из Мадагиза в направлении Агдеры, и артиллерийская батарея, осуществляющая огневую поддержку её перемещению, были уничтожены авиационными средствами Военно-воздушных сил и наших войск, дислоцированных на этом направлении. 1 танк, 1 автомобильная техника и до 10 военнослужащих противника, пытавшихся в утренние часы продвинуться на Физули-Джебраильском направлении фронта, были уничтожены артиллерийским огнем", - уточнило военное ведомство.
"Напряженные бои продолжаются. Противник был вынужден отступить, неся большие потери", - говорится в сообщении.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении
впервые. Президент Азербайджана
утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция
, призвали стороны к сдержанности. Турция
заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе
.