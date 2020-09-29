Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577920171.html
В Британии и Канаде прокомментировали обострение в Нагорном Карабахе
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и его канадский коллега Франсуа-Филипп Шампань обеспокоены ситуацией в Нагорном Карабахе и призывают стороны к... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T03:33
2020-09-29T03:33
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
франсуа-филипп шампань
доминик рааб
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
франция
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577850111_0:151:3155:1926_1400x0_80_0_0_814e9520aa81a9c0b07b76ddc40f789e.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД Великобритании <a href="http://ria.ru/person_dominik-raab/" target="_blank" data-auto="true">Доминик Рааб</a> и его канадский коллега <a href="http://ria.ru/person_francois-philippe-champagne/" target="_blank" data-auto="true">Франсуа-Филипп Шампань</a> обеспокоены ситуацией в Нагорном Карабахе и призывают стороны к немедленному прекращению боевых действий, следует из совместного заявления министров.Рааб и Шампань также заявили, что в основе любого решения конфликта должен лежать "отказ от насилия", и призвали стороны к "мирному, согласованному урегулированию в рамках Минского процесса ОБСЕ".Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Armenii" target="_blank">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20200928/trump-1577860423.html
3
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
франция
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577850111_113:0:2844:2048_1400x0_80_0_0_fe79b686e186f8172191a62324ec1003.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франсуа-филипп шампань, доминик рааб, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, франция, азербайджан, армения, в мире

В Британии и Канаде прокомментировали обострение в Нагорном Карабахе

03:33 29.09.2020
25805
© REUTERS / Aziz KarimovВоеннослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку
Военнослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© REUTERS / Aziz Karimov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и его канадский коллега Франсуа-Филипп Шампань обеспокоены ситуацией в Нагорном Карабахе и призывают стороны к немедленному прекращению боевых действий, следует из совместного заявления министров.
"Канада и Великобритания глубоко обеспокоены сообщениями о широкомасштабных боевых действиях  на линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Сообщения об обстрелах населенных пунктов и жертвах среди мирного населения вызывают серьезную обеспокоенность. Мы призываем к немедленному окончанию боевых действий, соблюдению соглашения о прекращении огня и защите гражданского населения", - говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.
Рааб и Шампань также заявили, что в основе любого решения конфликта должен лежать "отказ от насилия", и призвали стороны к "мирному, согласованному урегулированию в рамках Минского процесса ОБСЕ".
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 01:12Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
206221137
Обсудить3
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаФрансуа-Филипп ШампаньДоминик РаабНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаФранцияАзербайджанАрменияВ мире
Рекомендуем
Запуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта
Forbes: американские бомбардировщики отработали "удары" по Калининграду
Американская актриса Гвинет Пэлтроу. 2013 год
Гвинет Пэлтроу в день своего рождения шокировала поклонников фотографией
София Конкина
СМИ озвучило результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
Города мира. Рига
"Мы не губерния России": в Латвии заявили об унижении из-за языка
Карты национальной платежной системы Мир
ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты "Мир"
Кадры предполагаемого обстрела армией обороны НКР военной техники Азербайджана
Армения опубликовала кадры удара по азербайджанским позициям
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
Армения назвала условие применения "Искандеров" в Карабахе
Погода в Москве
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
Крыша пострадавшего после обстрелов дома в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
В Баку заявили об ожесточенных боях в Карабахе
Киев
"Нам должны": депутат Рады потребовал от Запада "вернуть деньги"
Мюнхенская конференция по безопасности
Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию
Пугачева и Ротару без пластики
Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев дал совет будущему президенту США
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом
В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
В Баку заявили о "полном уничтожении" полка армянской армии в Карабахе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29Ереван обвинил Баку в ударе по мирным жителям в армянском Варденисе
10:29Правительство сняло ограничения на закупку противолейкозного препарата
10:25Азербайджанские военные обстреляли армянскую часть в Варденисе
10:25Азербайджан заявил о ликвидации армянского полковника
10:22В правительстве Дагестана опровергли сообщения об отставке Васильева
10:19Москва заняла 70 место в рейтинге научных городов Nature Index
10:17Помпео назвал цель политики США в Европе
10:10Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей
10:04Работодателям посоветовали не проводить корпоративы из-за COVID-19
10:03В Азербайджане заявили, что в арсенале ВВС страны нет истребителей F-16
10:02В Баку заявили о "полном уничтожении" полка армянской армии в Карабахе
09:47Азербайджан заявил об уничтожении двух армянских танков
09:44Адвокат заявил о краже миллиона рублей у находящегося в СИЗО Быкова
09:42Следствие попросило арестовать сына иркутского экс-губернатора Левченко
09:40Прокуроры подготовят заявление об убийствах в Жестяной Горке в 1942 году
09:39Актер Владимир Конкин впервые прокомментировал гибель дочери
09:33В период осенних каникул дистанционных занятий не будет, заявил Собянин
09:29В Ереване заявили о возможном военно-политическом альянсе с Карабахом
09:24Собянин рассказал о динамике заболеваемости COVID-19 у детей
09:22В Москве 1227 пациентов излечились от коронавируса за сутки
Лента новостейМолния