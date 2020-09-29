В Британии и Канаде прокомментировали обострение в Нагорном Карабахе
25805
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и его канадский коллега Франсуа-Филипп Шампань обеспокоены ситуацией в Нагорном Карабахе и призывают стороны к немедленному прекращению боевых действий, следует из совместного заявления министров.
"Канада и Великобритания глубоко обеспокоены сообщениями о широкомасштабных боевых действиях на линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Сообщения об обстрелах населенных пунктов и жертвах среди мирного населения вызывают серьезную обеспокоенность. Мы призываем к немедленному окончанию боевых действий, соблюдению соглашения о прекращении огня и защите гражданского населения", - говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.
Рааб и Шампань также заявили, что в основе любого решения конфликта должен лежать "отказ от насилия", и призвали стороны к "мирному, согласованному урегулированию в рамках Минского процесса ОБСЕ".
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.