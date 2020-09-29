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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577919228.html
Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе
Обсуждения в СБ ООН ситуации в зоне армяно-азербайджанского конфликта официально назначено на вторник, его запросили Великобритания, ФРГ, Франция, Эстония и... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T00:47
2020-09-29T07:29
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорный карабах
совет безопасности оон
нагорно-карабахская республика
оон
сша
азербайджан
армения
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<strong>ООН, 29 сен – РИА Новости.</strong> Обсуждения в СБ ООН ситуации в зоне армяно-азербайджанского конфликта официально назначено на вторник, его запросили Великобритания, ФРГ, Франция, Эстония и Бельгия, сообщил РИА Новости источник в <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">СБ ООН</a>."Заседание пройдет завтра в очном формате, после заседания по Сирии" - сказал собеседник агентства.Он добавил, что официальный запрос на проведение обсуждения в разделе "разное" подан Бельгией, Эстонией, Францией, Германией и Великобританией.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Azerbajjdzh" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/erdogan-1577888802.html
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577871112.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
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обсе, нагорный карабах, совет безопасности оон, нагорно-карабахская республика, оон, сша, азербайджан, армения, в мире

Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе

00:47 29.09.2020 (обновлено: 07:29 29.09.2020)
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© REUTERS / Reuters StaffАртиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© REUTERS / Reuters Staff
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ООН, 29 сен – РИА Новости. Обсуждения в СБ ООН ситуации в зоне армяно-азербайджанского конфликта официально назначено на вторник, его запросили Великобритания, ФРГ, Франция, Эстония и Бельгия, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
"Заседание пройдет завтра в очном формате, после заседания по Сирии" - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что официальный запрос на проведение обсуждения в разделе "разное" подан Бельгией, Эстонией, Францией, Германией и Великобританией.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обстрелы, военное положение, мобилизация: эскалация конфликта в Карабахе
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорный КарабахСовет Безопасности ООННагорно-Карабахская РеспубликаООНСШААзербайджанАрменияВ мире
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