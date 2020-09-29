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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577918745.html
Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит проект постановления с заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T00:22
2020-09-29T00:22
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
минобороны армении
нагорный карабах
госдума рф
одкб
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> на пленарном заседании во вторник рассмотрит проект постановления с заявлением по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Ранее депутаты Госдумы подготовили заявление о недопустимости применения силы и необходимости прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Парламентарии в документе призывают стороны вернуться к переговорам и выражают готовность стать посредниками в стабилизации обстановки.Также нижняя палата российского парламента заявляет о необходимости сторон конфликта немедленно прекратить огонь, призывает не допустить эскалации противостояния в регионе и отмечает безальтернативность мирного урегулирования ситуации.Данное заявление ГД будет направлено президенту РФ, в правительство РФ, парламенты <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, в Межпарламентский союз, ПА ОДКБ, МПА СНГ, ПАСЕ и ПА ОБСЕ.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/priznanie-1577916148.html
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577871112.html
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никол пашинян, минобороны армении, нагорный карабах, госдума рф, одкб, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

00:22 29.09.2020
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© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит проект постановления с заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе.
Ранее депутаты Госдумы подготовили заявление о недопустимости применения силы и необходимости прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Парламентарии в документе призывают стороны вернуться к переговорам и выражают готовность стать посредниками в стабилизации обстановки.
Также нижняя палата российского парламента заявляет о необходимости сторон конфликта немедленно прекратить огонь, призывает не допустить эскалации противостояния в регионе и отмечает безальтернативность мирного урегулирования ситуации.
Данное заявление ГД будет направлено президенту РФ, в правительство РФ, парламенты Азербайджана и Армении, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, в Межпарламентский союз, ПА ОДКБ, МПА СНГ, ПАСЕ и ПА ОБСЕ.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянМинобороны АрменииНагорный КарабахГосдума РФОДКБИльхам АлиевВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
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