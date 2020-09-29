https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577948489.html

Власти Москвы разъяснили правила ухода школ на двухнедельные каникулы

Двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября устанавливаются для всех школ вне зависимости от их внутреннего распорядка, заявила руководитель пресс-службы... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:11

2020-09-29T15:11

2020-09-29T16:05

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября устанавливаются для всех школ вне зависимости от их внутреннего распорядка, заявила руководитель пресс-службы столичного департамента образования и науки Екатерина Паршина.По ее словам, в учреждениях с модульной и триместровой системой обучения их перенесут с ноября на октябрь.Для частных школ решение отправить учеников домой будет носить рекомендательный характер, добавила она.Ранее мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> увеличил осенние школьные каникулы до двух недель. Это решение он объяснил необходимостью снизить динамику заболеваемости COVID-19.С начала эпидемии в России выявили 1 167 805 случаев коронавируса, 20,5 тысячи пациентов скончались, более 952 тысяч выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 8232 человек, 160 умерли. По приросту заболевших лидирует Москва.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200928/putin-1577912009.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, правительство г. москвы, сергей собянин, москва, общество