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https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577948489.html
Власти Москвы разъяснили правила ухода школ на двухнедельные каникулы
Двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября устанавливаются для всех школ вне зависимости от их внутреннего распорядка, заявила руководитель пресс-службы... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:11
2020-09-29T16:05
социальный навигатор
сн_образование
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября устанавливаются для всех школ вне зависимости от их внутреннего распорядка, заявила руководитель пресс-службы столичного департамента образования и науки Екатерина Паршина.По ее словам, в учреждениях с модульной и триместровой системой обучения их перенесут с ноября на октябрь.Для частных школ решение отправить учеников домой будет носить рекомендательный характер, добавила она.Ранее мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> увеличил осенние школьные каникулы до двух недель. Это решение он объяснил необходимостью снизить динамику заболеваемости COVID-19.С начала эпидемии в России выявили 1 167 805 случаев коронавируса, 20,5 тысячи пациентов скончались, более 952 тысяч выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 8232 человек, 160 умерли. По приросту заболевших лидирует Москва.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200928/putin-1577912009.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, правительство г. москвы, сергей собянин, москва, общество

Власти Москвы разъяснили правила ухода школ на двухнедельные каникулы

15:11 29.09.2020 (обновлено: 16:05 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики во время урока
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября устанавливаются для всех школ вне зависимости от их внутреннего распорядка, заявила руководитель пресс-службы столичного департамента образования и науки Екатерина Паршина.
По ее словам, в учреждениях с модульной и триместровой системой обучения их перенесут с ноября на октябрь.

"Те, кто учатся по триместрам, у них оценки выставляются 1 декабря, 1 марта и в конце мая. Каникулы должны были быть по плану в конце октября — первая неделя ноября, там, где модули, — на следующей неделе", — пояснила Паршина в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Для частных школ решение отправить учеников домой будет носить рекомендательный характер, добавила она.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин увеличил осенние школьные каникулы до двух недель. Это решение он объяснил необходимостью снизить динамику заболеваемости COVID-19.
С начала эпидемии в России выявили 1 167 805 случаев коронавируса, 20,5 тысячи пациентов скончались, более 952 тысяч выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 8232 человек, 160 умерли. По приросту заболевших лидирует Москва.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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