https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577946492.html

Эксперты рассказали, стоит ли детям учиться во время каникул

Родителям не стоит самостоятельно обучать детей на двухнедельных каникулах, это время нужно использовать для развивающего отдыха, а также чаще гулять на воздухе РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:45

2020-09-29T14:45

2020-09-29T16:01

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Родителям не стоит самостоятельно обучать детей на двухнедельных каникулах, это время нужно использовать для развивающего отдыха, а также чаще гулять на воздухе или заняться изучением семейной истории, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> во вторник подписал указ, согласно которому все московские школьники с 5 до 18 октября уйдут на двухнедельные каникулы для снижения роста заболеваемости коронавирусом в столице. В своем <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-2-nedeli-shkolnyh-kanikul" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге</a> Собянин написал, что каникулы пройдут одномоментно во всех школах Москвы.Во время каникул родителям не стоит заниматься обучением детей, можно повторить старый материал, но лучше вместо этого проводить больше времени на свежем воздухе, считает ответственный секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_roditelskaja_associacija/" target="_blank" data-auto="true">Национальной родительской ассоциации</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksey-gusev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Гусев</a>."Если продолжать во время каникул заниматься обучением детей, особенно самодеятельно, то это ни к чему хорошему не приведет. Если в школах объявлены каникулы, то я бы организовывал это время именно как каникулярные. Полистать учебники и повторить пройденное – можно, особенно после лета. Но специально, целенаправленно учиться в это время не стоит", - сказал Гусев.Работающим родителям будет непросто найти возможность для организации досуга детей, отметил эксперт, однако им стоит правильно спланировать свое время. Он посоветовал родителям "не впадать в критические настроения" и не думать, что "все пропало", а "двигаться навстречу своим детям" и постараться максимально эффективно использовать время каникул для их развития. Эксперт также порекомендовал родителям заниматься "гуманитарным просвещением"."Я сторонник подробного изучения истории семьи – можно этому посвятить время. Особенно в Год памяти и славы – многие обратились к биографиям наших предков-участников войны, можно продолжить изучать эту тему. И связать это с экскурсиями, поездками и прогулками по местам, связанными с родственниками", - отметил Гусев.Схожей позиции придерживается и доктор психологических наук, заведующая кафедрой социальной психологии развития Московского государственного психолого-педагогического университета Наталия Толстых. По ее мнению, родителям не стоит заниматься обучением детей во время каникул."Я считаю, что родителям не стоит учить детей самостоятельно. Потому что есть разные образовательные системы, и, как правило, родители не знают, по какой системе учит тот или иной учитель, или какая система принята в их школе. То есть тут я бы не советовала вторгаться в эту область", - сказала Толстых.Чтобы проводить время каникул с пользой для развития детей, эксперт советует устроить "срез знаний" и посмотреть, в каких темах есть пробелы."Я бы советовала дать детям какие-то задания по тем дисциплинам, которые кажутся родителям проблемными. Чтобы понять, что пропущено, что не понял ребенок в ходе обучения в школе. После окончания каникул можно будет пообщаться с преподавателями и сказать, где у ребенка пробелы", - заключила Толстых.Она также порекомендовала родителям и учителям "не перегружать детей своей тревогой", а сделать так, чтобы дети "весело относились к трудностям, которые есть в жизни".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200929/ucheba-1577936619.html

https://ria.ru/20200929/sobyanin-1577924121.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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