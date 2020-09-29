https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577923274.html

Собянин объявил о двухнедельных школьных каникулах в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил осенние школьные каникулы из-за коронавируса. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T09:04

2020-09-29T09:04

2020-09-29T10:04

социальный навигатор

сн_образование

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571890572_0:135:3161:1913_1400x0_80_0_0_73c02b37154cc747e2f07ce86e84bc76.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> увеличил осенние школьные каникулы из-за коронавируса."Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы (по прежнему расписанию каникулы должны были продлиться с 7 по 11 октября. — Прим. ред.)", — говорится в документе, опубликованном на <u><a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-2-nedeli-shkolnyh-kanikul">сайте</a></u> градоначальника.Собянин подчеркнул, что в указанный период дистанционных занятий не будет. "Однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы", — добавил он.Детские сады продолжат работать в обычном режиме.Мэр объяснил, что дети составляют значительную часть инфицированных, у многих нет симптомов. "Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее", — отметил Собянин.По его словам, необходимо использовать каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить здоровье, при этом каникулярное время лучше всего провести дома или на даче, а если выходить гулять — то во двор или ближайший парк.Во всем мире коронавирусом заразились 33 273 720 человек, выздоровели 23 056 480, число жертв превысило миллион. В России выявили 1 159 573 заболевших, из них 945 920 поправились, 20 385 скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

Dm Pav и правильно! 63

Денис Носков Нужная мера 54

54

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, образование - общество