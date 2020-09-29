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Собянин объявил о двухнедельных школьных каникулах в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил осенние школьные каникулы из-за коронавируса. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T09:04
2020-09-29T10:04
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> увеличил осенние школьные каникулы из-за коронавируса."Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы (по прежнему расписанию каникулы должны были продлиться с 7 по 11 октября. — Прим. ред.)", — говорится в документе, опубликованном на <u><a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-2-nedeli-shkolnyh-kanikul">сайте</a></u> градоначальника.Собянин подчеркнул, что в указанный период дистанционных занятий не будет. "Однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы", — добавил он.Детские сады продолжат работать в обычном режиме.Мэр объяснил, что дети составляют значительную часть инфицированных, у многих нет симптомов. "Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее", — отметил Собянин.По его словам, необходимо использовать каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить здоровье, при этом каникулярное время лучше всего провести дома или на даче, а если выходить гулять — то во двор или ближайший парк.Во всем мире коронавирусом заразились 33 273 720 человек, выздоровели 23 056 480, число жертв превысило миллион. В России выявили 1 159 573 заболевших, из них 945 920 поправились, 20 385 скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, образование - общество

Собянин объявил о двухнедельных школьных каникулах в Москве

09:04 29.09.2020 (обновлено: 10:04 29.09.2020)
93799
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПустой учебный класс
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил осенние школьные каникулы из-за коронавируса.
"Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы (по прежнему расписанию каникулы должны были продлиться с 7 по 11 октября. — Прим. ред.)", — говорится в документе, опубликованном на сайте градоначальника.
Собянин подчеркнул, что в указанный период дистанционных занятий не будет. "Однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы", — добавил он.
Детские сады продолжат работать в обычном режиме.
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Мэр объяснил, что дети составляют значительную часть инфицированных, у многих нет симптомов. "Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее", — отметил Собянин.
По его словам, необходимо использовать каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить здоровье, при этом каникулярное время лучше всего провести дома или на даче, а если выходить гулять — то во двор или ближайший парк.
Во всем мире коронавирусом заразились 33 273 720 человек, выздоровели 23 056 480, число жертв превысило миллион. В России выявили 1 159 573 заболевших, из них 945 920 поправились, 20 385 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбразование - Общество
Популярные комментарии
и правильно!
29 сентября, 09:12
Dm PavDm Pav
22000039
Нужная мера
29 сентября, 09:20
ДНДенис Носков
19000034
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