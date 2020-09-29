https://ria.ru/20200929/gosduma-1577951607.html

Госдума отклонила проект о возврате к компенсации дореформенных вкладов

Госдума отклонила в первом чтении законопроект о возврате к полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке, внесенный группой депутатов от "Справедливой... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:58

2020-09-29T15:58

2020-09-29T15:58

рсфср

сбербанк россии

справедливая россия

госдума рф

ссср

экономика

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> отклонила в первом чтении законопроект о возврате к полной компенсации дореформенных вкладов в <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанке</a>, внесенный группой депутатов от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" в 2019 году.Документ признавал утратившими силу два закона, которые приостановили до 1 января 2022 года действие закона "О базовой стоимости необходимого соцнабора", нужного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан. Речь идет о компенсациях сбережений граждан, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в госбумаги <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и <a href="http://ria.ru/location_RSFSR/" target="_blank" data-auto="true">РСФСР</a> до 1 января 1992 года.Одновременно проект обязывал правительство РФ в течение 30 дней после его вступления в силу определить правила и порядок перевода таких сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом минимальная сумма бюджетных средств, направляемых ежегодно на их погашение, устанавливается в размере 2,5% от общего объема данных обязательств.По оценке разработчиков, на эти цели из федерального бюджета будет направляться не более 1,135 триллиона рублей в год. Причем источником финансирования этих расходов они предлагали рассматривать увеличившиеся доходы бюджета вследствие принимаемых правительством мер по улучшению внутриэкономической ситуации.Однако против проекта выступил комитет Госдумы по финрынку. В нем не учтены изменения в других федеральных законах, что препятствует выделению 2,5% от общего объема бюджета на погашение этой задолженности, пояснил на заседании ГД член комитета Дмитрий Скриванов. "И самая большая проблема – это проблема все-таки с финансово-экономическим обоснованием. … При сегодняшнем уровне бюджетной обеспеченности регионов и то, как это скажется на сборе доходов, на получении доходов в бюджеты региональные и федеральный, в том числе, мы не можем спрогнозировать, какие деньги мы можем потратить", - добавил он.По действующему законодательству, восстановление дореформенных сбережений граждан должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора, которая установлена в сумме 464 рубля СССР. Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого соцнабора" ежегодно с 2003 года приостанавливается.

https://ria.ru/20200526/1572008062.html

https://ria.ru/20191204/1561950154.html

Антивирус Короче, если перевести всю эту галиматью на русский язык - фиг вам, а не компенсация. 19

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рсфср, сбербанк россии, справедливая россия, госдума рф, ссср, экономика