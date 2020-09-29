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Прокуроры подготовят заявление об убийствах в Жестяной Горке в 1942 году
Прокуратура Новгородской области намерена направить в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в деревне Жестяная Горка в 1942... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T09:40
2020-09-29T09:42
россия
без срока давности
генеральная прокуратура рф
батецкий район
новгородская область
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a> намерена направить в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в деревне Жестяная Горка в 1942 году, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ."По поручению Генеральной прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> прокуратурой Новгородской области изучены материалы по факту обнаружения в районе деревни Жестяная Горка <a href="http://ria.ru/location_Bateckijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Батецкого района</a> Ленинградской (с 5 июля 1944 года на основании Указа президиума Верховного совета <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> "Об образовании Новгородской области в составе РСФСР" – Новгородской) области массового захоронения лиц из числа мирного населения и военнопленных времен Великой Отечественной войны… В целях признания этих фактов военными преступлениями и преступлениями против человечества, а также геноцида национальных, этнических и расовых групп, представляющих собой население СССР… прокуратурой Новгородской области будет направлено в Солецкий районный суд заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение", - говорится в сообщении.Установлено, что в 1942 году для массового убийства советских граждан немецко-фашистскими захватчиками была сформирована "тайлькоманда" полиции безопасности и СД, насчитывавшая более 20 человек, которую возглавляли лица из числа офицерского состава немецкого и австрийского происхождения, в качестве исполнителей в нее также вошли выходцы из Латвийской ССР.Уточняется, что в 1942–1943 годах в Жестяной Горке бойцы "тайлькоманды" систематически расстреливали, пытали до смерти мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты, в ходе которых применяли пытки и истязания, а после арестованных убивали за пределами деревни, сбрасывая тела в ямы. В этот период ими было убито не менее 2600 человек.Вместе с тем, непосредственные исполнители преступлений к уголовной ответственности не привлекались, их преступным действиям процессуальная оценка не давалась, подчеркнули в ведомстве.В годы Великой Отечественной войны в этом районе нацистские каратели проводили массовые расстрелы и казни мирного населения. Более 500 останков нашли весной 2019 года поисковики экспедиции "Долина" памяти Николая Орлова в рамках всероссийского проекта "Без срока давности". Как сообщали РИА Новости в регионального бюро судебно-медицинской экспертизы, всего были подняты останки 333 взрослых и 188 детей, в том числе 105 детей младше 12 лет.
https://ria.ru/20200605/1572518223.html
https://ria.ru/20200703/1573843867.html
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россия
батецкий район
новгородская область
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россия, без срока давности, генеральная прокуратура рф, батецкий район, новгородская область, общество

Прокуроры подготовят заявление об убийствах в Жестяной Горке в 1942 году

09:40 29.09.2020 (обновлено: 09:42 29.09.2020)
638
© РИА НовостиМесто раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Прокуратура Новгородской области намерена направить в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в деревне Жестяная Горка в 1942 году, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Новгородской области изучены материалы по факту обнаружения в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Ленинградской (с 5 июля 1944 года на основании Указа президиума Верховного совета СССР "Об образовании Новгородской области в составе РСФСР" – Новгородской) области массового захоронения лиц из числа мирного населения и военнопленных времен Великой Отечественной войны… В целях признания этих фактов военными преступлениями и преступлениями против человечества, а также геноцида национальных, этнических и расовых групп, представляющих собой население СССР… прокуратурой Новгородской области будет направлено в Солецкий районный суд заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение", - говорится в сообщении.
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Установлено, что в 1942 году для массового убийства советских граждан немецко-фашистскими захватчиками была сформирована "тайлькоманда" полиции безопасности и СД, насчитывавшая более 20 человек, которую возглавляли лица из числа офицерского состава немецкого и австрийского происхождения, в качестве исполнителей в нее также вошли выходцы из Латвийской ССР.
"Организатором расправ над советскими гражданами в Новгородской области стал немецкий генерал Герцог Курт, осужденный в декабре 1947 года Военным трибуналом Ленинградского военного округа к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 25 лет", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что в 1942–1943 годах в Жестяной Горке бойцы "тайлькоманды" систематически расстреливали, пытали до смерти мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты, в ходе которых применяли пытки и истязания, а после арестованных убивали за пределами деревни, сбрасывая тела в ямы. В этот период ими было убито не менее 2600 человек.
Вместе с тем, непосредственные исполнители преступлений к уголовной ответственности не привлекались, их преступным действиям процессуальная оценка не давалась, подчеркнули в ведомстве.
В годы Великой Отечественной войны в этом районе нацистские каратели проводили массовые расстрелы и казни мирного населения. Более 500 останков нашли весной 2019 года поисковики экспедиции "Долина" памяти Николая Орлова в рамках всероссийского проекта "Без срока давности". Как сообщали РИА Новости в регионального бюро судебно-медицинской экспертизы, всего были подняты останки 333 взрослых и 188 детей, в том числе 105 детей младше 12 лет.
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РоссияБез срока давностиГенеральная прокуратура РФБатецкий районНовгородская областьОбщество
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