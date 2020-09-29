https://ria.ru/20200929/genotsid-1577925035.html

Прокуроры подготовят заявление об убийствах в Жестяной Горке в 1942 году

Прокуратура Новгородской области намерена направить в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в деревне Жестяная Горка в 1942... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T09:40

2020-09-29T09:40

2020-09-29T09:42

россия

без срока давности

генеральная прокуратура рф

батецкий район

новгородская область

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a> намерена направить в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в деревне Жестяная Горка в 1942 году, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ."По поручению Генеральной прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> прокуратурой Новгородской области изучены материалы по факту обнаружения в районе деревни Жестяная Горка <a href="http://ria.ru/location_Bateckijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Батецкого района</a> Ленинградской (с 5 июля 1944 года на основании Указа президиума Верховного совета <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> "Об образовании Новгородской области в составе РСФСР" – Новгородской) области массового захоронения лиц из числа мирного населения и военнопленных времен Великой Отечественной войны… В целях признания этих фактов военными преступлениями и преступлениями против человечества, а также геноцида национальных, этнических и расовых групп, представляющих собой население СССР… прокуратурой Новгородской области будет направлено в Солецкий районный суд заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение", - говорится в сообщении.Установлено, что в 1942 году для массового убийства советских граждан немецко-фашистскими захватчиками была сформирована "тайлькоманда" полиции безопасности и СД, насчитывавшая более 20 человек, которую возглавляли лица из числа офицерского состава немецкого и австрийского происхождения, в качестве исполнителей в нее также вошли выходцы из Латвийской ССР.Уточняется, что в 1942–1943 годах в Жестяной Горке бойцы "тайлькоманды" систематически расстреливали, пытали до смерти мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты, в ходе которых применяли пытки и истязания, а после арестованных убивали за пределами деревни, сбрасывая тела в ямы. В этот период ими было убито не менее 2600 человек.Вместе с тем, непосредственные исполнители преступлений к уголовной ответственности не привлекались, их преступным действиям процессуальная оценка не давалась, подчеркнули в ведомстве.В годы Великой Отечественной войны в этом районе нацистские каратели проводили массовые расстрелы и казни мирного населения. Более 500 останков нашли весной 2019 года поисковики экспедиции "Долина" памяти Николая Орлова в рамках всероссийского проекта "Без срока давности". Как сообщали РИА Новости в регионального бюро судебно-медицинской экспертизы, всего были подняты останки 333 взрослых и 188 детей, в том числе 105 детей младше 12 лет.

https://ria.ru/20200605/1572518223.html

https://ria.ru/20200703/1573843867.html

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россия

батецкий район

новгородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, без срока давности, генеральная прокуратура рф, батецкий район, новгородская область, общество