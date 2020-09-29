"Ассоциация армянских предпринимателей" призвала Ереван и Баку к диалогу
15:38 29.09.2020 (обновлено: 16:41 29.09.2020)
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Ассоциация армянских предпринимателей" призвала Ереван и Баку начать переговоры и найти вариант решения ситуации в Нагорном Карабахе мирным путем.
"Происходящее в эти дни в Нагорно-Карабахской республике вызывает большое беспокойство. От имени "Ассоциации армянских предпринимателей" призываю обе стороны вернуться за стол переговоров и найти варианты решения конфликта мирным путем во избежание новых жертв, в том числе со стороны мирного населения", - приводятся в заявлении ассоциации слова ее президента, основателя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.
Карапетян также обратился к представителям армянской и азербайджанской диаспор в РФ. Он призвал к взаимному уважению и предотвращению провокаций, которые могут привести к эскалации конфликта между диаспорами внутри России.
Ассоциация армянских предпринимателей – некоммерческая организация, целью которой является налаживание торгово-экономических связей между бизнес-сообществами в России и Армении. Учредителями ААП являются представители крупного бизнеса двух стран.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт.
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджан также утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.
При этом в июле произошли боестолкновения на армяно-азербайджанской границе. На этом фоне в Москве произошли столкновения между выходцами из Армении и Азербайджана. Часть из них отделались административными статьями, на некоторых возбудили уголовные дела о хулиганстве и разбое. Ряд участников заключили в СИЗО.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.