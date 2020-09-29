https://ria.ru/20200929/dialog-1577950078.html

"Ассоциация армянских предпринимателей" призвала Ереван и Баку к диалогу

"Ассоциация армянских предпринимателей" призвала Ереван и Баку начать переговоры и найти вариант решения ситуации в Нагорном Карабахе мирным путем. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:38

2020-09-29T15:38

2020-09-29T16:41

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> "Ассоциация армянских предпринимателей" призвала <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> начать переговоры и найти вариант решения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> мирным путем."Происходящее в эти дни в Нагорно-Карабахской республике вызывает большое беспокойство. От имени "Ассоциации армянских предпринимателей" призываю обе стороны вернуться за стол переговоров и найти варианты решения конфликта мирным путем во избежание новых жертв, в том числе со стороны мирного населения", - приводятся в заявлении ассоциации слова ее президента, основателя группы компаний "<a href="http://ria.ru/organization_Tashir_gruppa_kompanijj/" target="_blank" data-auto="true">Ташир</a>" Самвела Карапетяна.Карапетян также обратился к представителям армянской и азербайджанской диаспор в РФ. Он призвал к взаимному уважению и предотвращению провокаций, которые могут привести к эскалации конфликта между диаспорами внутри России.Ассоциация армянских предпринимателей – некоммерческая организация, целью которой является налаживание торгово-экономических связей между бизнес-сообществами в России и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>. Учредителями ААП являются представители крупного бизнеса двух стран.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>.Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> также утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.При этом в июле произошли боестолкновения на армяно-азербайджанской границе. На этом фоне в Москве произошли столкновения между выходцами из Армении и Азербайджана. Часть из них отделались административными статьями, на некоторых возбудили уголовные дела о хулиганстве и разбое. Ряд участников заключили в СИЗО.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/karabakh-1577949810.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/karabakh-1577948709.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, армения, в мире