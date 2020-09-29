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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/dialog-1577950078.html
"Ассоциация армянских предпринимателей" призвала Ереван и Баку к диалогу
"Ассоциация армянских предпринимателей" призвала Ереван и Баку начать переговоры и найти вариант решения ситуации в Нагорном Карабахе мирным путем. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:38
2020-09-29T16:41
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> "Ассоциация армянских предпринимателей" призвала <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> начать переговоры и найти вариант решения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> мирным путем."Происходящее в эти дни в Нагорно-Карабахской республике вызывает большое беспокойство. От имени "Ассоциации армянских предпринимателей" призываю обе стороны вернуться за стол переговоров и найти варианты решения конфликта мирным путем во избежание новых жертв, в том числе со стороны мирного населения", - приводятся в заявлении ассоциации слова ее президента, основателя группы компаний "<a href="http://ria.ru/organization_Tashir_gruppa_kompanijj/" target="_blank" data-auto="true">Ташир</a>" Самвела Карапетяна.Карапетян также обратился к представителям армянской и азербайджанской диаспор в РФ. Он призвал к взаимному уважению и предотвращению провокаций, которые могут привести к эскалации конфликта между диаспорами внутри России.Ассоциация армянских предпринимателей – некоммерческая организация, целью которой является налаживание торгово-экономических связей между бизнес-сообществами в России и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>. Учредителями ААП являются представители крупного бизнеса двух стран.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>.Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> также утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.При этом в июле произошли боестолкновения на армяно-азербайджанской границе. На этом фоне в Москве произошли столкновения между выходцами из Армении и Азербайджана. Часть из них отделались административными статьями, на некоторых возбудили уголовные дела о хулиганстве и разбое. Ряд участников заключили в СИЗО.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/karabakh-1577949810.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/karabakh-1577948709.html
азербайджан
армения
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азербайджан, армения, в мире

"Ассоциация армянских предпринимателей" призвала Ереван и Баку к диалогу

15:38 29.09.2020 (обновлено: 16:41 29.09.2020)
 
© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : TASHIR
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Ассоциация армянских предпринимателей" призвала Ереван и Баку начать переговоры и найти вариант решения ситуации в Нагорном Карабахе мирным путем.
"Происходящее в эти дни в Нагорно-Карабахской республике вызывает большое беспокойство. От имени "Ассоциации армянских предпринимателей" призываю обе стороны вернуться за стол переговоров и найти варианты решения конфликта мирным путем во избежание новых жертв, в том числе со стороны мирного населения", - приводятся в заявлении ассоциации слова ее президента, основателя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.
Карапетян также обратился к представителям армянской и азербайджанской диаспор в РФ. Он призвал к взаимному уважению и предотвращению провокаций, которые могут привести к эскалации конфликта между диаспорами внутри России.
Ассоциация армянских предпринимателей – некоммерческая организация, целью которой является налаживание торгово-экономических связей между бизнес-сообществами в России и Армении. Учредителями ААП являются представители крупного бизнеса двух стран.
Государственные флаги стран-участниц учений ОДКБ Взаимодействие-2018. 8 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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В Армении назвали условие обращения к ОДКБ из-за Карабаха
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт.
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджан также утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.
При этом в июле произошли боестолкновения на армяно-азербайджанской границе. На этом фоне в Москве произошли столкновения между выходцами из Армении и Азербайджана. Часть из них отделались административными статьями, на некоторых возбудили уголовные дела о хулиганстве и разбое. Ряд участников заключили в СИЗО.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Дорожный знак при въезде в город Варденис - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 15:16
Армянские предприниматели назвали способ остановить конфликт в Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАзербайджанАрменияВ мире
 
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