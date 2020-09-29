https://ria.ru/20200929/deputat-1577951982.html

Суд арестовал иркутского депутата Левченко по обвинению в мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко по обвинению в мошенничестве на 185 миллионов рублей, передает... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:02

2020-09-29T16:02

2020-09-29T16:02

задержание иркутского депутата левченко

андрей левченко

кпрф

москва

иркутская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Басманный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> арестовал депутата заксобрания Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Левченко</a> по обвинению в мошенничестве на 185 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья Евгения Николаева. Срок ареста установлен до 20 ноября.Сын бывшего губернатора <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы.Другим фигурантом дела является директор ООО "Звезда" Олег Хамуляк, ему и Левченко вменяется хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Хамуляк был задержан в ноябре 2019 года, эпатирован в Москву и помещен под стражу, впоследствии бизнесмена перевели под домашний арест.Как заявил следователь в суде, Хамуляк признал, что стоимость работ была завышена. Его адвокат парировал, что это не преступление, а всего лишь "констатация факта, что он участвовал в деятельности ООО "Звезда".Из материалов дела следовало, что ООО "Звезда" "фактически подконтрольно Левченко", об этом свидетельствует переписка между обвиняемым и неким "свидетелем Репиным".Левченко заявил в суде, что в его действиях нет состава преступления. Он поблагодарил судью за открытое заседание, а также просил избрать подписку о невыезде по месту жительства в Иркутской области. Его защита приобщила грамоты от <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, благодарственные письма от детских спортивных учебных и соцучреждений.

https://ria.ru/20200929/zyuganov-1577945372.html

https://ria.ru/20200928/levchenko-1577877354.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание иркутского депутата левченко, андрей левченко, кпрф, москва, иркутская область, происшествия