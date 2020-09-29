https://ria.ru/20200929/azerbaydzhan-1577940124.html

Мирных переговоров по Карабаху не ведется, заявил посол Азербайджана

Никаких мирных переговоров или процесса по Карабаху между Арменией и Азербайджаном сейчас нет, заявил азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль оглы. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:09

2020-09-29T13:09

2020-09-29T13:24

полад бюльбюль

франция

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Никаких мирных переговоров или процесса по Карабаху между Арменией и Азербайджаном сейчас нет, заявил азербайджанский посол в Москве <a href="http://ria.ru/person_Polad_Bjulbjul/" target="_blank" data-auto="true">Полад Бюльбюль</a> оглы."Сегодняшнее руководство Армении во главе с премьер-министром господином Пашиняном делает совершенно абсурдные заявления по переговорному процессу, чем его буквально уничтожают. И сегодня никакого мирного процесса, мирных переговоров нет", - заявил Бюльбюль оглы в эфире <a href="https://www.kp.ru/radio/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Радио КП"</a>.Он подчеркнул, что корень конфликта - в "оккупации Арменией 20% территории Азербайджана", и пока этот вопрос не будет решен, "ползучая война" будет продолжаться.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200929/naemniki-1577940972.html

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577911513.html

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франция

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полад бюльбюль, франция, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире