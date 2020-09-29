https://ria.ru/20200929/azerbaydzhan-1577933788.html

В Азербайджане заявили о контрнаступательных операциях в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило, что продолжаются решительные контрнаступательные операции ВС страны в Карабахе. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T11:41

2020-09-29T11:41

2020-09-29T11:41

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

франция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 29 сен – РИА Новости.</strong> Министерство обороны Азербайджана заявило, что продолжаются решительные контрнаступательные операции ВС страны в Карабахе."Продолжаются решительные контрнаступательные операции, проводимые нашей армией для освобождения оккупированных земель от врага. Боевой дух и морально-психологическое состояние личного состава нашей армии на высоте, наши военнослужащие, участвующие в боях, демонстрируют настоящий героизм. В результате боев, проведенных азербайджанской армией, в различных направлениях фронта было уничтожено большое количество живой силы, военных объектов и боевой техники армянских войск", - заявил на брифинге пресс-секретарь министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.По его словам, "утром с территории Варденисского района Армении артиллерийским огнем была обстреляна территория Дашкесанского района Азербайджана, в связи с чем азербайджанской армией будут приняты адекватные меры"."Несмотря на неоднократные попытки вооруженных сил Армении вернуть утраченные позиции в Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта, подразделения азербайджанской армии, расположенные в этих направлениях, успешно оборонялись и предотвратили все попытки противника", - сказал Эйвазов.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577898907.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/armeniya-1577933231.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире