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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/azerbaydzhan-1577928353.html
Азербайджан заявил о ликвидации армянского полковника
Минобороны Азербайджана заявило о ликвидации в Карабахе полковника ВС Армении Карена Бабаяна. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T10:25
2020-09-29T10:25
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 29 сен – РИА Новости.</strong> Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> заявило о ликвидации в Карабахе полковника ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> Карена Бабаяна."В результате карательных мер азербайджанской армии уничтожен начальник артиллерии дислоцированной в направлении временно оккупированного Джабраильского района 18-й мотострелковой дивизии армянской армии полковник Карен Бабаян", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы министерства обороны полковник Вагиф Даргахлы.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20200929/armeniya-1577923493.html
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нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил о ликвидации армянского полковника

10:25 29.09.2020
262
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
Читать ria.ru в
БАКУ, 29 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о ликвидации в Карабахе полковника ВС Армении Карена Бабаяна.
"В результате карательных мер азербайджанской армии уничтожен начальник артиллерии дислоцированной в направлении временно оккупированного Джабраильского района 18-й мотострелковой дивизии армянской армии полковник Карен Бабаян", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы министерства обороны полковник Вагиф Даргахлы.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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