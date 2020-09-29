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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/azerbaydzhan-1577926504.html
В Азербайджане заявили, что в арсенале ВВС страны нет истребителей F-16
Минобороны Азербайджана заявляет, что в арсенале авиационных средств ВВС страны нет истребителей F-16. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T10:03
2020-09-29T10:03
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 29 сен – РИА Новости.</strong> Минобороны Азербайджана заявляет, что в арсенале авиационных средств ВВС страны нет истребителей <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a>.Ранее об участии в конфликте турецких истребителей F-16 заявлял президент непризнанного Нагорного Карабаха <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a>. На экстренном заседании Совбеза непризнанной республики он сообщил, что нагорнокарабахские военнослужащие сбили турецкий самолет F-16."Сообщения армянской стороны о сбитых F-16, якобы принадлежащих ВВС Азербайджана, - ложь и провокация. Заявляем, что в арсенале военно-воздушных сил отсутствуют истребители типа F-16. По этой причине напоминаем армянской стороне, что уничтожить несуществующее невозможно", - заявил РИА Новости начальник пресс-службы министерства обороны полковник Вагиф Даргахлы.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20200929/tanki-1577925556.html
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577914342.html
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нагорный карабах
азербайджан
армения
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В Азербайджане заявили, что в арсенале ВВС страны нет истребителей F-16

10:03 29.09.2020
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкДвор жилого дома в городе Мартуни (центр Мартунинского района непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) после обстрелов
Двор жилого дома в городе Мартуни (центр Мартунинского района непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) после обстрелов - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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БАКУ, 29 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет, что в арсенале авиационных средств ВВС страны нет истребителей F-16.
Ранее об участии в конфликте турецких истребителей F-16 заявлял президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. На экстренном заседании Совбеза непризнанной республики он сообщил, что нагорнокарабахские военнослужащие сбили турецкий самолет F-16.
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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"Сообщения армянской стороны о сбитых F-16, якобы принадлежащих ВВС Азербайджана, - ложь и провокация. Заявляем, что в арсенале военно-воздушных сил отсутствуют истребители типа F-16. По этой причине напоминаем армянской стороне, что уничтожить несуществующее невозможно", - заявил РИА Новости начальник пресс-службы министерства обороны полковник Вагиф Даргахлы.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Нагорный Карабах. Азербайджанские бойцы на боевых позициях. Июль, 1992 год - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 20:35Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Минобороны Армении заявило о наступлении Азербайджана в Карабахе
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
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