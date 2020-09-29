В Баку опровергли данные о потере территорий в Карабахе
09:12 29.09.2020 (обновлено: 09:36 29.09.2020)
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© Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
© Минобороны Азербайджана
БАКУ, 29 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет, что ни одна из занятых ранее территорий в Карабахе не была потеряна, по данным военного ведомства, сообщения армянской стороны на этот счет являются дезинформацией.
"Ни одна пядь освобожденных территорий не была потеряна. Армянская сторона продолжает распространять информацию провокационного характера. Сообщения о якобы возвращении армянской армией части территорий, освобожденных азербайджанской армией, - дезинформация. Сообщаем, что ни одна часть освобожденных нами территорий не была потеряна. В настоящее время азербайджанская армия проводит операцию по подавлению сопротивления противника", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы министерства обороны полковник Вагиф Даргахлы.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.