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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/azerbaydzhan-1577923524.html
В Баку опровергли данные о потере территорий в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявляет, что ни одна из занятых ранее территорий в Карабахе не была потеряна, по данным военного ведомства, сообщения армянской стороны РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T09:12
2020-09-29T09:36
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 29 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> заявляет, что ни одна из занятых ранее территорий в Карабахе не была потеряна, по данным военного ведомства, сообщения армянской стороны на этот счет являются дезинформацией."Ни одна пядь освобожденных территорий не была потеряна. Армянская сторона продолжает распространять информацию провокационного характера. Сообщения о якобы возвращении армянской армией части территорий, освобожденных азербайджанской армией, - дезинформация. Сообщаем, что ни одна часть освобожденных нами территорий не была потеряна. В настоящее время азербайджанская армия проводит операцию по подавлению сопротивления противника", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы министерства обороны полковник Вагиф Даргахлы.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20200929/armeniya-1577923399.html
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577891591.html
нагорный карабах
франция
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нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире

В Баку опровергли данные о потере территорий в Карабахе

09:12 29.09.2020 (обновлено: 09:36 29.09.2020)
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© Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Минобороны Азербайджана
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БАКУ, 29 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет, что ни одна из занятых ранее территорий в Карабахе не была потеряна, по данным военного ведомства, сообщения армянской стороны на этот счет являются дезинформацией.
"Ни одна пядь освобожденных территорий не была потеряна. Армянская сторона продолжает распространять информацию провокационного характера. Сообщения о якобы возвращении армянской армией части территорий, освобожденных азербайджанской армией, - дезинформация. Сообщаем, что ни одна часть освобожденных нами территорий не была потеряна. В настоящее время азербайджанская армия проводит операцию по подавлению сопротивления противника", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы министерства обороны полковник Вагиф Даргахлы.
Армянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
09:07Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Ереван опроверг заявление Баку об обстреле Дашкесанского района
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Военные Армении - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 14:56Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Баку обвинил Ереван в целенаправленных ударах по населенным пунктам
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахФранцияАзербайджанАрменияВ мире
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