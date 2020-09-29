https://ria.ru/20200929/armeniya-1577966215.html

Пашинян заявил об угрозе существованию народа Армении

Из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе появилась угроза существованию народа Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в эфире телеканала... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T19:07

2020-09-29T19:07

2020-09-29T21:34

минобороны азербайджана

f-16

су-25

нагорно-карабахская республика

азербайджан

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577844676_278:249:1201:768_1400x0_80_0_0_9443971f440e4e67bc5d28486f9bbbba.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Из-за обострения конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> появилась угроза существованию народа <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, заявил премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> в эфире телеканала "Россия 1"."Все мы воспринимаем это <...> как войну, которая была объявлена армянскому народу, и мы сейчас просто вынуждены использовать право на самооборону", — сказал он.Премьер подчеркнул, что действия <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревана</a> в Карабахе стали ответом на "наступление" со стороны <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>."Азербайджан должен немедленно прекратить агрессию против Нагорного Карабаха и Армении, потому что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> это начал и это была заранее спланированная операция", — заметил он, отметив, что Баку не смог достичь успехов на поле боя.По мнению премьер-министра, для переговоров с Азербайджаном нужна "соответствующая атмосфера". Он добавил, что сложно говорить о дипломатии, когда в регионе "идут конкретные военные действия". Как указал Пашинян, прежде всего в зоне карабахского конфликта надо прекратить насилие."Нет никаких сомнений", заявил премьер, что Азербайджан и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> разработали совместную операцию во время военных учений. Он призвал мировое сообщество осудить их действия, а также потребовать от <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкары</a> "выйти из региона, поскольку ее присутствие на Южном Кавказе "ничего хорошего не обещает".Пашинян отметил, что турецкая сторона "фактически вовлечена" в конфликт и местами даже "руководит военными действиями".Комментируя сообщения о том, что турецкий истребитель <a href="http://ria.ru/product_F-16/">F-16</a> сбил <a href="http://ria.ru/product_Su_25/">Су-25</a> ВВС республики, Пашинян отметил, что это "состоявшийся факт". Премьер указал, что, по информации Еревана, Анкара ищет повод "для более широкого вовлечения в этот конфликт".Обострение конфликта в Нагорном Карабахе<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября сообщило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank">оборонного ведомства Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване также отмечали, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении.В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерт</a>. Власти НКР призвали население укрыться, а позже объявили в республике военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Азербайджане действует комендантский час. Там также ввели частичную мобилизацию.Ряд государств, в том числе Россия и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.

https://ria.ru/20200929/turtsiya-1577959148.html

https://ria.ru/20200929/pashinyan-1577963920.html

Tut_en И что теперь? Весь Мир должен броситься спасать армян? Вы же армяне самостояельный и независимый народ, вот и решайте свои проблемы самостоятельно. 177

Владимир Сталин Доигрался? Беги к дяде Сэму, он спасёт. 174

222

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, f-16, су-25, нагорно-карабахская республика, азербайджан, никол пашинян, армения, в мире