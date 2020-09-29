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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/armeniya-1577960319.html
Армения пока не обращалась за помощью в ОДКБ, заявил посол
Ереван пока не обращался в Организацию Договора о коллективной безопасности в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, сообщил РИА Новости посол Армении в... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:39
2020-09-29T18:22
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
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су-25
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Ереван пока не обращался в Организацию Договора о коллективной безопасности в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, сообщил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тогонян.В свою очередь, пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов подтвердил РИА Новости, что по ситуации на 17:00 мск обращений от <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> не поступало.Ранее в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявили, что турецкий <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> сбил <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a> ВВС Армении в армянском воздушном пространстве. Это опровергли как в <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a>, так и в <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>.<a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> входит в блок <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, Армения является членом <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Азербайджан ни в одной из этих организаций не состоит, дипломатических отношений у Еревана и Баку нет.Согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства ОДКБ.Представитель Армении в ОДКБ Виктор Биягов подчеркивал, что Ереван задействует механизмы организации, если расширение конфликта будет угрожать безопасности, территориальной целостности и суверенитету республики.По его словам, безоговорочная поддержка <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> со стороны Турции "способствует дальнейшей дестабилизации обстановки в зоне ответственности ОДКБ и представляет собой серьезную угрозу".Сегодня министр иностранных дел Турции <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank">Мевлют Чавушоглу</a> заявил, что Анкара готова оказывать поддержку Баку как за столом переговоров, так и на поле боя.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что обострение в Нагорном Карабахе — тема для глубокого анализа в рамках ОДКБ.Столкновения в Нагорном Карабахе обострились в конце минувшей недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
https://ria.ru/20200929/agressiya-1577956521.html
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577876262.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/karabakh-1577957257.html
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франция
азербайджан
армения
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f-16, су-25, франция, азербайджан, армения, в мире

Армения пока не обращалась за помощью в ОДКБ, заявил посол

17:39 29.09.2020 (обновлено: 18:22 29.09.2020)
 
© Фото : Посольство Армении в РФПосол Армении в Москве Вардан Тоганян
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : Посольство Армении в РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ереван пока не обращался в Организацию Договора о коллективной безопасности в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, сообщил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тогонян.
"Будет сейчас заявление по поводу возможности обращения в ОДКБ или нет, эта возможность у нас есть. Мы сейчас в связи с развитием обстановки этот вопрос обсуждаем, обсуждает руководство страны", — пояснил дипломат.
В свою очередь, пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов подтвердил РИА Новости, что по ситуации на 17:00 мск обращений от Армении не поступало.
Ранее в Ереване заявили, что турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении в армянском воздушном пространстве. Это опровергли как в Анкаре, так и в Баку.
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Турция входит в блок НАТО, Армения является членом ОДКБ. Азербайджан ни в одной из этих организаций не состоит, дипломатических отношений у Еревана и Баку нет.
Согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства ОДКБ.
Представитель Армении в ОДКБ Виктор Биягов подчеркивал, что Ереван задействует механизмы организации, если расширение конфликта будет угрожать безопасности, территориальной целостности и суверенитету республики.
По его словам, безоговорочная поддержка Азербайджана со стороны Турции "способствует дальнейшей дестабилизации обстановки в зоне ответственности ОДКБ и представляет собой серьезную угрозу".
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Столкновения в Нагорном Карабахе обострились в конце минувшей недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаF-16Су-25ФранцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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