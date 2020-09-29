https://ria.ru/20200929/armeniya-1577948538.html

Армения готова обратиться к ОДКБ при ухудшении ситуации в Карабахе

Армения готова задействовать военно-политические механизмы ОДКБ в случае расширения географии конфликта в Карабахе, заявил представитель страны в организации... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:11

2020-09-29T15:11

2020-09-29T15:31

никол пашинян

минобороны азербайджана

минобороны армении

владимир путин

нагорно-карабахская республика

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

одкб

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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> готова задействовать военно-политические механизмы <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> в случае расширения географии конфликта в Карабахе, заявил представитель страны в организации Виктор Биягов."Расширение географии конфликта может создать непосредственную угрозу безопасности, территориальной целостности и суверенитету Армении, и в этом случае мы задействуем соответствующие военно-политические механизмы реагирования на внешнюю агрессию", - цитирует пресс-служба армянского МИД заявление Биягова на заседании постоянного совета ОДКБ.По его словам, особое беспокойство вызывает безоговорочная военно-политическая поддержка Турцией Азербайджана, что "способствует дальнейшей дестабилизации обстановки в зоне ответственности ОДКБ и представляет собой серьезную угрозу для народов региона"."В рядах вооруженных сил Азербайджана сражаются турецкие военные специалисты, используется вооружение турецкого производства, в том числе беспилотные летательные аппараты и военные самолеты. Скопление турецко-азербайджанских формирований вблизи границ государства-члена ОДКБ не может не вызывать нашей озабоченности", - приводит пресс-служа слова Биягова.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>.Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> также утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/karabakh-1577935004.html

https://ria.ru/20200929/armeniya-1577934808.html

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