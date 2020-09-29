МИД Армении заявил о гибели мирного жителя при обстреле Вардениса
12:30 29.09.2020 (обновлено: 13:35 29.09.2020)
© Sputnik / Асатур ЕсаянцДорожный знак при въезде в город Варденис
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела армянского Вардениса на границе с Азербайджаном, говорится в заявлении МИД Армении.
"Азербайджанские ВС нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре Варденисского района, мишенью стало гражданское население, в результате чего погиб один мирный житель", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.
В армянском внешнеполитическом ведомстве считают, что Азербайджан, "игнорируя призывы международного сообщества о прекращении военных действий, при активной поддержке Турции расширяет зону боевых действий, вовлекая в него также территорию Армении. "Армения и Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) дадут соразмерный ответ на последовательные попытки Азербайджана поставить под угрозу мир и безопасность в регионе",- говорится в заявлении ведомства.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.