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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/armeniya-1577936717.html
МИД Армении заявил о гибели мирного жителя при обстреле Вардениса
Мирный житель погиб в результате обстрела армянского Вардениса на границе с Азербайджаном, говорится в заявлении МИД Армении. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:30
2020-09-29T13:35
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости.</strong> Мирный житель погиб в результате обстрела армянского Вардениса на границе с Азербайджаном, говорится в заявлении МИД Армении."Азербайджанские ВС нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре Варденисского района, мишенью стало гражданское население, в результате чего погиб один мирный житель", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в <a href="https://www.facebook.com/MFA.Armenia/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.В армянском внешнеполитическом ведомстве считают, что Азербайджан, "игнорируя призывы международного сообщества о прекращении военных действий, при активной поддержке Турции расширяет зону боевых действий, вовлекая в него также территорию Армении. "Армения и Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) дадут соразмерный ответ на последовательные попытки Азербайджана поставить под угрозу мир и безопасность в регионе",- говорится в заявлении ведомства.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577936244.html
https://ria.ru/20200929/unichtozhenie-1577935432.html
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
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обсе, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире

МИД Армении заявил о гибели мирного жителя при обстреле Вардениса

12:30 29.09.2020 (обновлено: 13:35 29.09.2020)
 
© Sputnik / Асатур ЕсаянцДорожный знак при въезде в город Варденис
Дорожный знак при въезде в город Варденис - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела армянского Вардениса на границе с Азербайджаном, говорится в заявлении МИД Армении.
"Азербайджанские ВС нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре Варденисского района, мишенью стало гражданское население, в результате чего погиб один мирный житель", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 12:26Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Баку заявили о пресечении попытки контрнаступления Еревана в Карабахе
В армянском внешнеполитическом ведомстве считают, что Азербайджан, "игнорируя призывы международного сообщества о прекращении военных действий, при активной поддержке Турции расширяет зону боевых действий, вовлекая в него также территорию Армении. "Армения и Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) дадут соразмерный ответ на последовательные попытки Азербайджана поставить под угрозу мир и безопасность в регионе",- говорится в заявлении ведомства.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 12:12Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Баку заявили об уничтожении армянского командно-наблюдательного пункта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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