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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/armeniya-1577928225.html
Азербайджанские военные обстреляли армянскую часть в Варденисе
Вооруженные силы Азербайджана обстреляли воинскую часть в армянском городе Варденис, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T10:25
2020-09-29T10:26
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости.</strong> Вооруженные силы Азербайджана обстреляли воинскую часть в армянском городе Варденис, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян."Вооруженные силы Азербайджана вели огонь по воинской части Вардениса, а также применили авиацию против позиций. Этой операции противника предшествовала дезинформация министерства обороны Азербайджана о том, что якобы ВС Армении обстреляли из Варденисского района Дашкесанский район Азербайджана", - написала Степанян в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По ее словам, таким образом, "фактически, противник попытался подготовить почву для обоснования своих дальнейших действий". "Ждите жесткого ответа", - отметила Степанян.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20200929/armeniya-1577923493.html
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нагорный карабах
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нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире

Азербайджанские военные обстреляли армянскую часть в Варденисе

10:25 29.09.2020 (обновлено: 10:26 29.09.2020)
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© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
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ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана обстреляли воинскую часть в армянском городе Варденис, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
"Вооруженные силы Азербайджана вели огонь по воинской части Вардениса, а также применили авиацию против позиций. Этой операции противника предшествовала дезинформация министерства обороны Азербайджана о том, что якобы ВС Армении обстреляли из Варденисского района Дашкесанский район Азербайджана", - написала Степанян в Facebook.
Официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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По ее словам, таким образом, "фактически, противник попытался подготовить почву для обоснования своих дальнейших действий". "Ждите жесткого ответа", - отметила Степанян.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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