Азербайджанские военные обстреляли армянскую часть в Варденисе
10:25 29.09.2020 (обновлено: 10:26 29.09.2020)
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ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана обстреляли воинскую часть в армянском городе Варденис, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
"Вооруженные силы Азербайджана вели огонь по воинской части Вардениса, а также применили авиацию против позиций. Этой операции противника предшествовала дезинформация министерства обороны Азербайджана о том, что якобы ВС Армении обстреляли из Варденисского района Дашкесанский район Азербайджана", - написала Степанян в Facebook.
По ее словам, таким образом, "фактически, противник попытался подготовить почву для обоснования своих дальнейших действий". "Ждите жесткого ответа", - отметила Степанян.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.