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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/armeniya-1577923399.html
Ереван опроверг заявление Баку об обстреле Дашкесанского района
Армянский МИД опроверг заявление Баку об обстреле с территории Армении Дашкесанского района Азербайджана. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T09:07
2020-09-29T09:07
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости.</strong> Армянский МИД опроверг заявление Баку об обстреле с территории Армении Дашкесанского района Азербайджана.Ранее азербайджанское военное ведомство заявило, что якобы с территории Варденисского района Армении по территории Дашкесанского района Азербайджана ведется артиллерийский обстрел."Решительно опровергаем обвинения министерства обороны Азербайджана в адрес Армении в обстреле с территории Варденисского района Армении Дашкесанского района Азербайджана. Эта дезинформация, абсолютная ложь, нацеленная на подготовку почвы для расширения географии боевых действий, в том числе агрессии против Республики Армения", - говорится в заявлении МИД, размещенном на странице пресс-секретаря ведомства в Facebook.Министерство иностранных дел осудило попытки Азербайджана дестабилизировать обстановку, угрожая миру и стабильности в регионе и возложило ответственность за последствия на азербайджанское военно-политическое руководство.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20200929/azerbaydzhan-1577922611.html
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577922278.html
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нагорный карабах
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нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире

Ереван опроверг заявление Баку об обстреле Дашкесанского района

09:07 29.09.2020
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© REUTERS / Staff/File Photo/File PhotoАрмянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха
Армянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© REUTERS / Staff/File Photo/File Photo
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ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Армянский МИД опроверг заявление Баку об обстреле с территории Армении Дашкесанского района Азербайджана.
Ранее азербайджанское военное ведомство заявило, что якобы с территории Варденисского района Армении по территории Дашкесанского района Азербайджана ведется артиллерийский обстрел.
Кадры предполагаемого обстрела армией обороны НКР военной техники Азербайджана - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
08:32Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Минобороны Азербайджана заявило, что в Карабахе подбиты четыре танка
"Решительно опровергаем обвинения министерства обороны Азербайджана в адрес Армении в обстреле с территории Варденисского района Армении Дашкесанского района Азербайджана. Эта дезинформация, абсолютная ложь, нацеленная на подготовку почвы для расширения географии боевых действий, в том числе агрессии против Республики Армения", - говорится в заявлении МИД, размещенном на странице пресс-секретаря ведомства в Facebook.
Министерство иностранных дел осудило попытки Азербайджана дестабилизировать обстановку, угрожая миру и стабильности в регионе и возложило ответственность за последствия на азербайджанское военно-политическое руководство.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахФранцияАзербайджанАрменияВ мире
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