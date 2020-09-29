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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/agressiya-1577956521.html
В Армении обвинили Турцию в прямой агрессии
Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян обвинил Турцию в прямой агрессии. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:52
2020-09-29T18:10
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
минобороны азербайджана
минобороны армении
арцрун ованнисян
обсе
владимир путин
нагорно-карабахская республика
сша
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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости.</strong> Представитель Министерства обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> обвинил <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> в прямой агрессии."Турция осуществляет прямую агрессию против Армении", — написал Ованнисян в <a href="https://ru-ru.facebook.com/arcrun" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>.Ранее глава МИД Армении <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограб Мнацаканян</a> сообщил, что удар по армянскому городу Варденис был осуществлен турецким беспилотником.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>.Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> также утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе Российская Федерация и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200929/pashinyan-1577918862.html
https://ria.ru/20200929/turtsiya-1577944495.html
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никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, арцрун ованнисян, обсе, владимир путин, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

В Армении обвинили Турцию в прямой агрессии

16:52 29.09.2020 (обновлено: 18:10 29.09.2020)
 
© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге в Едином информационном центре
Официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге в Едином информационном центре - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости. Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян обвинил Турцию в прямой агрессии.
"Турция осуществляет прямую агрессию против Армении", — написал Ованнисян в фейсбуке.
Ранее глава МИД Армении Зограб Мнацаканян сообщил, что удар по армянскому городу Варденис был осуществлен турецким беспилотником.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт.
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджан также утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе Российская Федерация и Франция, призвали стороны к сдержанности. Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.
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Кремль призвал Турцию не выступать с заявлениями о военной поддержке
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАрцрун ОваннисянОБСЕВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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