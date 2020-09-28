https://ria.ru/20200928/zabolevaemost-1577879644.html

В Роспотребнадзоре оценили вероятность заболеваемости COVID-19 как весной

Таких же показателей заболеваемости коронавирусом, какие были весной, в России, скорее всего, не будет, кроме того, у части населения уже есть иммунитет, заявил РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:40

2020-09-28T12:40

2020-09-28T12:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виктор малеев

коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Таких же показателей заболеваемости коронавирусом, какие были весной, в России, скорее всего, не будет, кроме того, у части населения уже есть иммунитет, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Maleev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Малеев</a>.Вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> ранее назвала 11 мая пиком по заболеваемости коронавирусом в России, тогда было выявлено 11 656 новых случаев.Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 8 135 – до 1 159 573.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор малеев, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество