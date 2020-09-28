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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/zabolevaemost-1577879644.html
В Роспотребнадзоре оценили вероятность заболеваемости COVID-19 как весной
Таких же показателей заболеваемости коронавирусом, какие были весной, в России, скорее всего, не будет, кроме того, у части населения уже есть иммунитет, заявил РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:40
2020-09-28T12:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор малеев
коронавирусы
здоровье - общество
российская академия наук
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Таких же показателей заболеваемости коронавирусом, какие были весной, в России, скорее всего, не будет, кроме того, у части населения уже есть иммунитет, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Maleev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Малеев</a>.Вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> ранее назвала 11 мая пиком по заболеваемости коронавирусом в России, тогда было выявлено 11 656 новых случаев.Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 8 135 – до 1 159 573.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор малеев, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре оценили вероятность заболеваемости COVID-19 как весной

12:40 28.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Таких же показателей заболеваемости коронавирусом, какие были весной, в России, скорее всего, не будет, кроме того, у части населения уже есть иммунитет, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее назвала 11 мая пиком по заболеваемости коронавирусом в России, тогда было выявлено 11 656 новых случаев.
"Скорее всего, мы не дойдем до пиковых показателей заболеваемости COVID-19, которые были весной, сейчас уже меры принимаются. Кроме того, у людей уже есть иммунитет – кто-то переболел, кто-то провакцинировался", - сказал Малеев.
Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 8 135 – до 1 159 573.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор МалеевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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