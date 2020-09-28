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https://ria.ru/20200928/yogurt-1577863904.html
Роскачество нашло следы антибиотика в клубничных йогуртах
Роскачество представило результаты исследования клубничных йогуртов ряда торговых марок, которые можно найти в российских магазинах — согласно этому... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T08:30
2020-09-28T12:49
россия
роскачество
valio ltd.
danone
еда
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Роскачество представило результаты исследования клубничных йогуртов ряда торговых марок, которые можно найти в российских магазинах — согласно этому исследованию, в продукции Valio и Danone были обнаружены следовые количества антибиотиков, говорится в <a href="https://rskrf.ru/ratings/produkty-pitaniya/molochnye-produkty/yogurty/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a> организации.Роскачество в понедельник сообщает: результаты испытаний показали, что йогурты всех производителей приготовлены из качественного молока, не содержат растительных жиров, незаявленных компонентов в составе или синтетических красителей и ароматизаторов, а нетто-масса соответствует заявленной в маркировке.В то же время в ряде продуктов были обнаружены нарушения в отношении дрожжей и количества белка. "Наличие антибиотиков в йогуртах, но в следовых количествах (безопасных) обнаружены впервые. &lt;…&gt; В 2020 году в йогуртах Valio и Danone были обнаружены следы антибиотика хлортетрациклина", — добавляет организация.Позиция производителейКомментируя результаты исследования, в Valio заявили РИА Новости, что продукция компании соответствует законодательным стандартам. "Наличие следов антибиотиков в ней исключено. Об этом свидетельствуют результаты тестирования каждой партии молока, поступающей на завод-производитель, а также регулярные проверки готовой продукции", — сказали в компании.Valio отмечает, что получила от <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> протокол испытаний йогурта, произведенного по заказу производителя на площадке "Эрманн" 12 февраля, и в соответствии с результатами исследования продукт соответствует требованиям техрегламента о безопасности молока и молочной продукции, а также стандарту Роскачества."Остаточные показатели хлортетрациклина находятся в пределах погрешности метода, в соответствии с которым проводились испытания. Таким образом, утверждение о содержании антибиотиков в продукте является ошибочным", — добавили в Valio.В свою очередь, в <a href="http://ria.ru/organization_Groupe_Danone_S_A/" target="_blank" data-auto="true">Danone</a> подчеркнули, что компания никогда не принимала и не принимает несоответствующее требованиям законодательства сырье с антибиотиками."Якобы обнаруженные организацией "Роскачество" "следы" антибиотиков представляют собой ничтожно малое значение лекарственных средств, не только не превышающее допустимые законодательством нормы, но и ниже их в десять раз. Результат анализа составил 0,0015 мг/кг лекарственного вещества при законодательно установленном максимально допустимом безопасном уровне 0,01 мг/кг", — добавили в пресс-службе производителя.Компания также указывает, что метод обнаружения остаточных следов лекарства, который был использован Роскачеством, не может быть применен ни фермой, ни заводской лабораторией. Danone отмечает: на сто процентов исключить остаточное количество ветеринарных лекарств в сырье животного происхождения невозможно, и для обеспечения безопасности потребителя во всем мире, в том числе в <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>, для каждого вида антибиотика установлены научно обоснованные максимально допустимые уровни, которые выводятся из человеческого организма, не представляя для него угрозы."В случае с клубничным йогуртом и якобы обнаруженных в нем Роскачеством следов антибиотиков имеет место выявление именно "следового количества антибиотиков", которое никаким образом не влияет на здоровье человека, так же как и на процесс молочнокислого сбраживания", — заключили в пресс-службе производителя.
https://ria.ru/20200623/1573338850.html
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россия, роскачество, valio ltd., danone, еда, общество

Роскачество нашло следы антибиотика в клубничных йогуртах

08:30 28.09.2020 (обновлено: 12:49 28.09.2020)
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© РИА Новости / Варвара ГертьеПроизводство молочной продукции
Производство молочной продукции - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Роскачество представило результаты исследования клубничных йогуртов ряда торговых марок, которые можно найти в российских магазинах — согласно этому исследованию, в продукции Valio и Danone были обнаружены следовые количества антибиотиков, говорится в сообщении организации.
Роскачество в понедельник сообщает: результаты испытаний показали, что йогурты всех производителей приготовлены из качественного молока, не содержат растительных жиров, незаявленных компонентов в составе или синтетических красителей и ароматизаторов, а нетто-масса соответствует заявленной в маркировке.
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В то же время в ряде продуктов были обнаружены нарушения в отношении дрожжей и количества белка. "Наличие антибиотиков в йогуртах, но в следовых количествах (безопасных) обнаружены впервые. <…> В 2020 году в йогуртах Valio и Danone были обнаружены следы антибиотика хлортетрациклина", — добавляет организация.

Позиция производителей

Комментируя результаты исследования, в Valio заявили РИА Новости, что продукция компании соответствует законодательным стандартам. "Наличие следов антибиотиков в ней исключено. Об этом свидетельствуют результаты тестирования каждой партии молока, поступающей на завод-производитель, а также регулярные проверки готовой продукции", — сказали в компании.
Valio отмечает, что получила от Роскачества протокол испытаний йогурта, произведенного по заказу производителя на площадке "Эрманн" 12 февраля, и в соответствии с результатами исследования продукт соответствует требованиям техрегламента о безопасности молока и молочной продукции, а также стандарту Роскачества.
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"Остаточные показатели хлортетрациклина находятся в пределах погрешности метода, в соответствии с которым проводились испытания. Таким образом, утверждение о содержании антибиотиков в продукте является ошибочным", — добавили в Valio.
В свою очередь, в Danone подчеркнули, что компания никогда не принимала и не принимает несоответствующее требованиям законодательства сырье с антибиотиками.
"Якобы обнаруженные организацией "Роскачество" "следы" антибиотиков представляют собой ничтожно малое значение лекарственных средств, не только не превышающее допустимые законодательством нормы, но и ниже их в десять раз. Результат анализа составил 0,0015 мг/кг лекарственного вещества при законодательно установленном максимально допустимом безопасном уровне 0,01 мг/кг", — добавили в пресс-службе производителя.
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Компания также указывает, что метод обнаружения остаточных следов лекарства, который был использован Роскачеством, не может быть применен ни фермой, ни заводской лабораторией. Danone отмечает: на сто процентов исключить остаточное количество ветеринарных лекарств в сырье животного происхождения невозможно, и для обеспечения безопасности потребителя во всем мире, в том числе в ЕАЭС, для каждого вида антибиотика установлены научно обоснованные максимально допустимые уровни, которые выводятся из человеческого организма, не представляя для него угрозы.
"В случае с клубничным йогуртом и якобы обнаруженных в нем Роскачеством следов антибиотиков имеет место выявление именно "следового количества антибиотиков", которое никаким образом не влияет на здоровье человека, так же как и на процесс молочнокислого сбраживания", — заключили в пресс-службе производителя.
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