Путин приедет в Сеул после прививки от COVID-19, сообщили в Южной Корее
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником - Днем работника атомной промышленности
СЕУЛ, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о готовности посетить Республику Корея после того, как сделает прививку от COVID, сообщила администрация южнокорейского президента.
По сообщению администрации, состоялся телефонный разговор Путина с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.
"Я приеду в Южную Корею… Лично привьюсь российской вакциной и поеду", - приводит пресс-служба слова президента РФ в ответ на призыв Мун Чжэ Ина посетить Сеул по мере стабилизации ситуации с COVID-19, чтобы обстоятельно обсудить развитие двухсторонних отношений.
Как сообщает администрация, южнокорейский президент высоко оценил активное сотрудничество двух стран в судостроении и других сферах из предложенной им ранее концепции "9 мостов", которое продолжается, несмотря на сложности, связанные с пандемией.
Он также призвал российского коллегу приложить совместные усилия для достижения скорейших результатов на переговорах по соглашению о свободной торговле услугами и инвестициям, в создании на территории Приморья специализированной промышленной зоны для южнокорейских предприятий и в других реализуемых проектах сотрудничества.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.