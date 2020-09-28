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https://ria.ru/20200928/vizit-1577889987.html
Путин приедет в Сеул после прививки от COVID-19, сообщили в Южной Корее
Президент России Владимир Путин заявил о готовности посетить Республику Корея после того, как сделает прививку от COVID, сообщила администрация южнокорейского... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:40
2020-09-28T14:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
мун чжэ ин
коронавирусы
владимир путин
южная корея
в мире
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<strong>СЕУЛ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил о готовности посетить <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank">Республику Корея</a> после того, как сделает прививку от COVID, сообщила администрация южнокорейского президента.По сообщению администрации, состоялся телефонный разговор Путина с южнокорейским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Mun_CHzheh_In/" target="_blank" data-auto="true">Мун Чжэ Ином</a> по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.Как сообщает администрация, южнокорейский президент высоко оценил активное сотрудничество двух стран в судостроении и других сферах из предложенной им ранее концепции "9 мостов", которое продолжается, несмотря на сложности, связанные с пандемией.Он также призвал российского коллегу приложить совместные усилия для достижения скорейших результатов на переговорах по соглашению о свободной торговле услугами и инвестициям, в создании на территории Приморья специализированной промышленной зоны для южнокорейских предприятий и в других реализуемых проектах сотрудничества.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200928/dobrovoltsy-1577876333.html
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Путин приедет в Сеул после прививки от COVID-19, сообщили в Южной Корее

14:40 28.09.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником - Днем работника атомной промышленности
Президент РФ Владимир Путин поздравляет работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником - Днем работника атомной промышленности - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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СЕУЛ, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о готовности посетить Республику Корея после того, как сделает прививку от COVID, сообщила администрация южнокорейского президента.
По сообщению администрации, состоялся телефонный разговор Путина с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

"Я приеду в Южную Корею… Лично привьюсь российской вакциной и поеду", - приводит пресс-служба слова президента РФ в ответ на призыв Мун Чжэ Ина посетить Сеул по мере стабилизации ситуации с COVID-19, чтобы обстоятельно обсудить развитие двухсторонних отношений.

Как сообщает администрация, южнокорейский президент высоко оценил активное сотрудничество двух стран в судостроении и других сферах из предложенной им ранее концепции "9 мостов", которое продолжается, несмотря на сложности, связанные с пандемией.
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Он также призвал российского коллегу приложить совместные усилия для достижения скорейших результатов на переговорах по соглашению о свободной торговле услугами и инвестициям, в создании на территории Приморья специализированной промышленной зоны для южнокорейских предприятий и в других реализуемых проектах сотрудничества.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
492400114
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМун Чжэ ИнКоронавирусыВладимир ПутинЮжная КореяВ мире
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