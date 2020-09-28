https://ria.ru/20200928/vaktsiny-1577894898.html

Южная Корея предложила России совместно разрабатывать вакцины

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путин пригласил Россию принять участие в работе расположенного в... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T15:49

2020-09-28T15:49

2020-09-28T15:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

мун чжэ ин

здоровье - общество

владимир путин

южная корея

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<strong>СЕУЛ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президент Республики Корея <a href="http://ria.ru/person_Mun_CHzheh_In/" target="_blank" data-auto="true">Мун Чжэ Ин</a> в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путин пригласил Россию принять участие в работе расположенного в <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеуле</a> Международного института вакцин, сообщила пресс-служба администрации южнокорейского президента.Международный институт вакцин был основан в 1997 году в качестве международной организации при поддержке Программы развития <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> и правительства Республики Корея. Деятельность института направлена преимущественно на разработку безопасных и эффективных вакцин по приемлемым ценам для обеспечения их поставок в развивающиеся страны. В настоящий момент участниками IVI являются 35 стран, включая Китай, Бразилию и Индию, а также Всемирная организация здравоохранения.По данным администрации южнокорейского президента, <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a>, в свою очередь, высоко оценил успехи Республики Корея в противодействии коронавирусу и сообщил, что был впечатлен тем, на каком высоком уровне Сеул проводил противоэпидемические мероприятия. Он также отметил значение недавней договоренности между двумя странами о возобновлении регулярного авиасообщения и заявил о готовности плотного сотрудничества в деле борьбы с COVID-19, сообщив, что даст распоряжение властям, отвечающим за здравоохранение, рассмотреть возможность присоединения к IVI.Кроме того, Мун Чжэ Ин представил Путину южнокорейского кандидата на пост генерального секретаря Всемирной торговой организации Ю Мён Хи, попросив российскую сторону оказать ей поддержку. Президент России, как указано в сообщении, согласился с высокими оценками её профессиональных и лидерских качеств, предложив укреплять сотрудничество для преодоления протекционизма в международной торговле и восстановления доверия к ВТО.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

россия

южная корея

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, мун чжэ ин, здоровье - общество, владимир путин, южная корея