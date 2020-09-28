Южная Корея предложила России совместно разрабатывать вакцины
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
СЕУЛ, 28 сен - РИА Новости. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путин пригласил Россию принять участие в работе расположенного в Сеуле Международного института вакцин, сообщила пресс-служба администрации южнокорейского президента.
"Президент Мун подчеркнул необходимость сотрудничества и солидарности для победы над коронавирусом и выразил надежду на плотное сотрудничество двух стран в деле разработки препаратов и вакцин, которые необходимы для окончания пандемии, а также их справедливого распределения. В этой связи он также призвал российскую сторону присоединиться к Международному институту вакцин (IVI), штаб-квартира которого расположена в Сеуле", - говорится в сообщении.
Международный институт вакцин был основан в 1997 году в качестве международной организации при поддержке Программы развития ООН и правительства Республики Корея. Деятельность института направлена преимущественно на разработку безопасных и эффективных вакцин по приемлемым ценам для обеспечения их поставок в развивающиеся страны. В настоящий момент участниками IVI являются 35 стран, включая Китай, Бразилию и Индию, а также Всемирная организация здравоохранения.
По данным администрации южнокорейского президента, Путин, в свою очередь, высоко оценил успехи Республики Корея в противодействии коронавирусу и сообщил, что был впечатлен тем, на каком высоком уровне Сеул проводил противоэпидемические мероприятия. Он также отметил значение недавней договоренности между двумя странами о возобновлении регулярного авиасообщения и заявил о готовности плотного сотрудничества в деле борьбы с COVID-19, сообщив, что даст распоряжение властям, отвечающим за здравоохранение, рассмотреть возможность присоединения к IVI.
Кроме того, Мун Чжэ Ин представил Путину южнокорейского кандидата на пост генерального секретаря Всемирной торговой организации Ю Мён Хи, попросив российскую сторону оказать ей поддержку. Президент России, как указано в сообщении, согласился с высокими оценками её профессиональных и лидерских качеств, предложив укреплять сотрудничество для преодоления протекционизма в международной торговле и восстановления доверия к ВТО.
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