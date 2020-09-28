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https://ria.ru/20200928/twitter-1577911651.html
МИД прокомментировал санкции Twitter против РИА Новости
Москва рассматривает действия администрации соцсети Twitter в отношении аккаунта РИА Новости как акт цензуры и часть политически мотивированной кампании,... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T19:25
2020-09-28T22:36
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
риа новости
twitter
политика
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Москва рассматривает действия администрации соцсети Twitter в отношении аккаунта РИА Новости как акт цензуры и часть политически мотивированной кампании, ожидает, что профильные международные организации дадут оценку этим тенденциозным шагам.Ранее Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, не могут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> заблокировал профили RT и Sputnik.Отмечается, что "тенденциозные действия американской ИТ-корпорации" являются продолжением запущенной ранее Twitter и Facebook "политически мотивированной кампании по маркировке страниц российских СМИ в качестве "аффилированных с государством".Так, в августе 2020 года аналогичный шаг был предпринят в отношении телеканала RT."Ожидаем, что профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагируют и дадут беспристрастную оценку рестриктивным действиям американской ИТ-корпорации", — подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577887274.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), риа новости, twitter, политика

МИД прокомментировал санкции Twitter против РИА Новости

19:25 28.09.2020 (обновлено: 22:36 28.09.2020)
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© AP Photo / Richard DrewСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© AP Photo / Richard Drew
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Москва рассматривает действия администрации соцсети Twitter в отношении аккаунта РИА Новости как акт цензуры и часть политически мотивированной кампании, ожидает, что профильные международные организации дадут оценку этим тенденциозным шагам.
Ранее Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, не могут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.

"Расцениваем принудительное снижение администрацией социальной сети "Твиттер" позиции аккаунта агентства РИА Новости в поисковой выдаче как очередной акт цензуры и дискриминации в отношении российских СМИ, нарушающий основополагающие демократические принципы свободы выражения мнения и равного доступа к информации", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что "тенденциозные действия американской ИТ-корпорации" являются продолжением запущенной ранее Twitter и Facebook "политически мотивированной кампании по маркировке страниц российских СМИ в качестве "аффилированных с государством".
Так, в августе 2020 года аналогичный шаг был предпринят в отношении телеканала RT.

"При этом к западным медиаресурсам, финансируемым через правительство, подобные меры не применяются. Складывается впечатление, что с подачи официального Вашингтона проводится целенаправленная линия по вытеснению российских СМИ из международного информационного пространства. Призываем администрацию "Твиттер" пересмотреть политику, ограничивающую право аудитории на свободный доступ к информации, и отказаться от применения антидемократических инструментов недобросовестной конкуренции американского новостного мейнстрима с альтернативными медиаисточниками", — заявили в МИД России.

"Ожидаем, что профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагируют и дадут беспристрастную оценку рестриктивным действиям американской ИТ-корпорации", — подчеркнули в ведомстве.
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 14:06Медиавойны
В Совфеде прокомментировали санкции Twitter против РИА Новости
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