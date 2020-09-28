https://ria.ru/20200928/twitter-1577911651.html

МИД прокомментировал санкции Twitter против РИА Новости

Москва рассматривает действия администрации соцсети Twitter в отношении аккаунта РИА Новости как акт цензуры и часть политически мотивированной кампании,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T19:25

2020-09-28T19:25

2020-09-28T22:36

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

риа новости

twitter

политика

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Москва рассматривает действия администрации соцсети Twitter в отношении аккаунта РИА Новости как акт цензуры и часть политически мотивированной кампании, ожидает, что профильные международные организации дадут оценку этим тенденциозным шагам.Ранее Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, не могут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> заблокировал профили RT и Sputnik.Отмечается, что "тенденциозные действия американской ИТ-корпорации" являются продолжением запущенной ранее Twitter и Facebook "политически мотивированной кампании по маркировке страниц российских СМИ в качестве "аффилированных с государством".Так, в августе 2020 года аналогичный шаг был предпринят в отношении телеканала RT."Ожидаем, что профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагируют и дадут беспристрастную оценку рестриктивным действиям американской ИТ-корпорации", — подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577887274.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), риа новости, twitter, политика