https://ria.ru/20200928/twitter-1577879513.html

СЖР назвал санкции Twitter против РИА Новости очередным актом цензуры

Действия Twitter, удалившего из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости, являются актом цензуры, подобные меры нужно оспаривать, в том числе в судебном порядке,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:39

2020-09-28T12:39

2020-09-28T12:44

медиавойны

риа новости

союз журналистов россии

twitter

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Действия Twitter, удалившего из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости, являются актом цензуры, подобные меры нужно оспаривать, в том числе в судебном порядке, сообщил РИА Новости секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов <a href="http://ria.ru/person_Timur_SHafir/" target="_blank" data-auto="true">Тимур Шафир</a>.Ранее Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, теперь не смогут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> заблокировал профили RT и Sputnik."Ни чем иным как очередным актом цензуры данное действие назвать нельзя. И к сожалению, очевидно, что подобные действия, идущие вразрез с любыми заявлениями о свободе распространения информации и "равенства" СМИ, будут продолжаться и дальше. Подобные репрессивные решения необходимо оспаривать, в том числе и в судебном порядке, подобной беспардонной цензуре необходимо противодействовать", - прокомментировал ситуацию Шафир.

https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577874900.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медиавойны, риа новости, союз журналистов россии, twitter