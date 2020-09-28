https://ria.ru/20200928/twitter-1577879513.html
СЖР назвал санкции Twitter против РИА Новости очередным актом цензуры
Действия Twitter, удалившего из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости, являются актом цензуры, подобные меры нужно оспаривать, в том числе в судебном порядке,... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:39
2020-09-28T12:39
2020-09-28T12:44
медиавойны
риа новости
союз журналистов россии
twitter
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Действия Twitter, удалившего из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости, являются актом цензуры, подобные меры нужно оспаривать, в том числе в судебном порядке, сообщил РИА Новости секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов <a href="http://ria.ru/person_Timur_SHafir/" target="_blank" data-auto="true">Тимур Шафир</a>.Ранее Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, теперь не смогут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> заблокировал профили RT и Sputnik."Ни чем иным как очередным актом цензуры данное действие назвать нельзя. И к сожалению, очевидно, что подобные действия, идущие вразрез с любыми заявлениями о свободе распространения информации и "равенства" СМИ, будут продолжаться и дальше. Подобные репрессивные решения необходимо оспаривать, в том числе и в судебном порядке, подобной беспардонной цензуре необходимо противодействовать", - прокомментировал ситуацию Шафир.
https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577874900.html
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиавойны, риа новости, союз журналистов россии, twitter