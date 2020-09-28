Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:12 28.09.2020 (обновлено: 01:50 28.09.2020)
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© AP Photo / Susan Walsh, FileПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Susan Walsh, File
ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с обострением конфликта в Нагорном Карабахе.
По словам американского лидера, Вашингтон пристально следит за развитием событий.
"У нас хорошие отношения в том регионе. Посмотрим, сможем ли мы это (обострение. — Прим. ред.) остановить", — сказал он.
Обеспокоенность из-за ситуации в Карабахе выразил и соперник Трампа на ноябрьских выборах в президенты США от Демократической партии Джо Байден. Политик выразил мнение, что события могут развиться до масштабного регионального конфликта, поэтому Байден призвал добиваться деэскалации.
Обострение в Нагорном Карабахе
Ранее министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этой информации, есть погибшие среди гражданских. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два азербайджанских вертолета и три беспилотника.
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщал, что под артиллерийский обстрел попали мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе Россия, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года переговоры по мирному урегулированию конфликта идут в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.