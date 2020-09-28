https://ria.ru/20200928/trump-1577860423.html

Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T01:12

2020-09-28T01:12

2020-09-28T01:50

обсе

нагорно-карабахская республика

вашингтон (город)

сша

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

дональд трамп

нагорный карабах

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<strong>ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> прокомментировал ситуацию с обострением конфликта в Нагорном Карабахе.По словам американского лидера, Вашингтон пристально следит за развитием событий.Обеспокоенность из-за ситуации в Карабахе выразил и соперник Трампа на ноябрьских выборах в президенты США от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank">Джо Байден</a>. Политик выразил мнение, что события могут развиться до масштабного регионального конфликта, поэтому Байден призвал добиваться деэскалации.Обострение в Нагорном КарабахеРанее министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этой информации, есть погибшие среди гражданских. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два азербайджанских вертолета и три беспилотника.Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорно-Карабахской Республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что под артиллерийский обстрел попали мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе Россия, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германия</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года переговоры по мирному урегулированию конфликта идут в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и Францией.

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577850128.html

https://ria.ru/20200927/pogibshie-1577859347.html

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нагорно-карабахская республика

вашингтон (город)

сша

армения

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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