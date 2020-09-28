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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/trump-1577860423.html
Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T01:12
2020-09-28T01:50
обсе
нагорно-карабахская республика
вашингтон (город)
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
дональд трамп
нагорный карабах
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> прокомментировал ситуацию с обострением конфликта в Нагорном Карабахе.По словам американского лидера, Вашингтон пристально следит за развитием событий.Обеспокоенность из-за ситуации в Карабахе выразил и соперник Трампа на ноябрьских выборах в президенты США от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank">Джо Байден</a>. Политик выразил мнение, что события могут развиться до масштабного регионального конфликта, поэтому Байден призвал добиваться деэскалации.Обострение в Нагорном КарабахеРанее министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этой информации, есть погибшие среди гражданских. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два азербайджанских вертолета и три беспилотника.Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорно-Карабахской Республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что под артиллерийский обстрел попали мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе Россия, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германия</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года переговоры по мирному урегулированию конфликта идут в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и Францией.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577850128.html
https://ria.ru/20200927/pogibshie-1577859347.html
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нагорно-карабахская республика
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сша
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обсе, нагорно-карабахская республика, вашингтон (город), сша, армения, обострение конфликта в нагорном карабахе, дональд трамп, нагорный карабах, в мире

Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

01:12 28.09.2020 (обновлено: 01:50 28.09.2020)
3376
© AP Photo / Susan Walsh, FileПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© AP Photo / Susan Walsh, File
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с обострением конфликта в Нагорном Карабахе.
По словам американского лидера, Вашингтон пристально следит за развитием событий.

"У нас хорошие отношения в том регионе. Посмотрим, сможем ли мы это (обострение. — Прим. ред.) остановить", — сказал он.

Обеспокоенность из-за ситуации в Карабахе выразил и соперник Трампа на ноябрьских выборах в президенты США от Демократической партии Джо Байден. Политик выразил мнение, что события могут развиться до масштабного регионального конфликта, поэтому Байден призвал добиваться деэскалации.
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Обострение в Нагорном Карабахе

Ранее министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этой информации, есть погибшие среди гражданских. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два азербайджанских вертолета и три беспилотника.
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщал, что под артиллерийский обстрел попали мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе Россия, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года переговоры по мирному урегулированию конфликта идут в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаВашингтон (город)СШААрменияОбострение конфликта в Нагорном КарабахеДональд ТрампНагорный КарабахВ мире
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