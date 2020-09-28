https://ria.ru/20200928/tranzit-1577891429.html
Южная Корея снимет запрет на транзитный проезд для россиян
Южная Корея с 1 октября снимает запрет на транзитный проезд через территорию страны для граждан Российской Федерации, сообщило посольство РФ в Сеуле. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:55
2020-09-28T14:55
2020-09-28T14:57
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южная Корея</a> с 1 октября снимает запрет на транзитный проезд через территорию страны для граждан Российской Федерации, сообщило посольство РФ в <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеуле</a>.Россия с 27 сентября возобновила воздушное сообщение с Южной Кореей."C 1 октября Республика Корея снимает запрет на транзитный проезд через территорию страны для граждан Российской Федерации. При этом обращаем внимание, что пребывание в транзитной зоне аэропорта по-прежнему не может превышать 24 часа", - говорится в сообщении консульского отдела посольства РФ в Facebook.Ранее посольство России в Сеуле напомнило россиянам, планирующим приехать в Южную Корею, о необходимости соблюдения 14-дневного карантина и оформления въездной визы из-за временного ограничения безвизового режима между Южной Кореей и рядом стран, включая РФ.В Южной Корее в настоящий момент действует обязательный 14-дневный карантин для всех, кто въезжает в страну. Несмотря на то, что прирост заболевающих держится на уровне около 100 человек в сутки, южнокорейские власти оставляют в силе достаточно жесткие меры социального дистанцирования, такие как обязательное ношение масок, контроль за функционированием общественных учреждений, запрет собраний и митингов и другие.Весной этого года МИД Республики Корея сообщил об ограничении с 13 апреля безвизового режима для граждан из 90 стран, включая Россию, которые запретили въезд южнокорейцам, а также приостановление действия краткосрочных виз для всех государств.Посольство РФ отметило ранее, что гражданам России при въезде на территорию Республики Корея следует учитывать, что лица, прибывшие с краткосрочным визитом, а также те, у кого нет постоянного места проживания, проходят обязательный 14-дневный карантин в государственных обсерваторах. При этом, как уточнили в посольстве, проживание оплачивается гражданами самостоятельно, а стоимость пребывания составляет около 110-120 долларов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в сутки.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200928/vizit-1577889987.html
1
россия
южная корея
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, южная корея, в мире
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Южная Корея
с 1 октября снимает запрет на транзитный проезд через территорию страны для граждан Российской Федерации, сообщило посольство РФ в Сеуле
.
Россия с 27 сентября возобновила воздушное сообщение с Южной Кореей.
"C 1 октября Республика Корея снимает запрет на транзитный проезд через территорию страны для граждан Российской Федерации. При этом обращаем внимание, что пребывание в транзитной зоне аэропорта по-прежнему не может превышать 24 часа", - говорится в сообщении консульского отдела посольства РФ в Facebook.
Ранее посольство России в Сеуле напомнило россиянам, планирующим приехать в Южную Корею, о необходимости соблюдения 14-дневного карантина и оформления въездной визы из-за временного ограничения безвизового режима между Южной Кореей и рядом стран, включая РФ.
В Южной Корее в настоящий момент действует обязательный 14-дневный карантин для всех, кто въезжает в страну. Несмотря на то, что прирост заболевающих держится на уровне около 100 человек в сутки, южнокорейские власти оставляют в силе достаточно жесткие меры социального дистанцирования, такие как обязательное ношение масок, контроль за функционированием общественных учреждений, запрет собраний и митингов и другие.
Весной этого года МИД Республики Корея сообщил об ограничении с 13 апреля безвизового режима для граждан из 90 стран, включая Россию, которые запретили въезд южнокорейцам, а также приостановление действия краткосрочных виз для всех государств.
Посольство РФ отметило ранее, что гражданам России при въезде на территорию Республики Корея следует учитывать, что лица, прибывшие с краткосрочным визитом, а также те, у кого нет постоянного места проживания, проходят обязательный 14-дневный карантин в государственных обсерваторах. При этом, как уточнили в посольстве, проживание оплачивается гражданами самостоятельно, а стоимость пребывания составляет около 110-120 долларов США
в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.