https://ria.ru/20200928/svadba-1577860378.html

В Сети возмущены "позорной" выходкой жениха на свадьбе в Дагестане

Пользователей Сети возмутило поведение жениха во время свадебного торжества в Дагестане. Видеозапись с "позорным" поведением мужчины появилась в паблике "Голос... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T01:21

2020-09-28T01:21

2020-09-28T01:21

россия

республика дагестан

свадьба

общество

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Дагестанцы разозлились из-за позорной выходки жениха на свадьбе

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Пользователей Сети возмутило поведение жениха во время свадебного торжества в <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">Дагестане</a>. Видеозапись с "позорным" поведением мужчины появилась в паблике "<a href="https://vk.com/golos_dagestan?w=wall-74219800_766567" target="_blank" rel="nofollow noopener">Голос Дагестана</a>" в "ВКонтакте".На кадрах видно, как жених в компании молодых людей заходит в комнату, в которой находится невеста. Мужчины свистят и танцуют, после чего один из участников торжества кладет на голову женщины предмет, похожий на кусок бумаги. Также автор видео запечатлел, как жених ненадолго повис в воздухе, обхватив плечи невесты и приятеля.Пользователи посчитали, что молодой человек повел себя неуважительно по отношению к девушке."Невоспитанный. Была бы я отцом этой девушки, в тот же момент сказала, что свадьбы не будет", — отметила <a href="https://vk.com/id242214108" target="_blank" rel="nofollow noopener">Сабина Магомедова</a>."Зачем за таких отдают замуж? Родители, вы куда смотрите?" — задался вопросом <a href="https://vk.com/id587667586" target="_blank" rel="nofollow noopener">Расул Ибрагимов</a>."Неужели в этой комнате не было мужчин", — отреагировала <a href="https://vk.com/id535109107" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ханна Магомедова</a>."Такое неуважение к своей жене, и к ее братьям, отцу, как можно за такого отдавать свою дочь?" — возмутился <a href="https://vk.com/id300828573" target="_blank" rel="nofollow noopener">Шамиль Амиров</a>."Где букет?" — обратила внимание <a href="https://vk.com/id609313365" target="_blank" rel="nofollow noopener">Амина Саидова</a>."А что он в спортивных штанах сразу не зашел", — сыронизировала <a href="https://vk.com/zarema0278" target="_blank" rel="nofollow noopener">Зарима Хайбулаева</a>."Быдло, мягко сказано", — заявила <a href="https://vk.com/id577159081" target="_blank" rel="nofollow noopener">Эмирова Эльмира</a>."Он думает, что выглядит со стороны круто. На самом деле посмешище", — поделилась мнением <a href="https://vk.com/id150330269" target="_blank" rel="nofollow noopener">Мадина Гаджиева</a>.

https://rsport.ria.ru/20200821/sidakov-1576073299.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика дагестан, свадьба, общество