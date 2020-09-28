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https://ria.ru/20200928/soyuz-2-1577888898.html
Ракета "Союз-2" с 22 спутниками стартовала с Плесецка
Ракета "Союз-2" с тремя спутниками связи "Гонец-М" и 19 малыми космическими аппаратами стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в департаменте информации и... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:33
2020-09-28T15:50
плесецк (космодром)
главкосмос
космос - риа наука
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Ракета "Союз-2" с тремя спутниками связи "Гонец-М" и 19 малыми космическими аппаратами стартовала с космодрома <a href="http://ria.ru/organization_Pleseck_kosmodrom/" target="_blank" data-auto="true">Плесецк</a>, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.Отмечается, что ракета стартовала в 14:20 мск с пусковой установки № 3 площадки № 43 1-го Государственного испытательного космодрома Минобороны России (Плесецк) в Архангельской области.Это четвертый пуск ракеты среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году. Предыдущий пуск РН "Союз-2" с северного космодрома успешно прошел 22 мая.Ранее тройки спутников "Гонец-М" запускались ракетами "Рокот" с Плесецка. Еще один пуск "Союза-2" с тремя "Гонцами" с Плесецка намечается в ноябре-декабре. После этого аналогичные запуски планируется осуществлять "Союзами-2" с космодрома Восточный.Как сообщалось, вместе с "Гонцами" в космос отправились четыре российских университетских спутника: "Декарт" из НИИ ядерной физики МГУ, "Ярило-1" и "Ярило-2" из МГТУ имени Баумана и "Норби" из Новосибирского государственного университета. Компания "<a href="http://ria.ru/organization_Glavkosmos/" target="_blank" data-auto="true">Главкосмос</a>" ("дочка" "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>") по контракту с немецкой фирмой Exolaunch на орбиту запустит финские аппараты дистанционного зондирования Земли ICEYE X-6 и ICEYE X-7, четыре американских спутника Lemur для идентификации морских судов, два канадских технологических аппарата Kepler-2, литовский научный спутник LacunaSat-3, научный аппарат <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> MeznSat, четыре немецких технологических спутника NetSat и немецкий научный аппарат SALSAT.Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.В мае 2020 года в материалах, размещенных на сайте "Роскосмоса", сообщалось, что группировка системы "Гонец-Д1М" работает в неполном составе — 11 спутников "Гонец-М" вместо 12 положенных (по три аппарата в четырех плоскостях). При этом восемь аппаратов уже выработали свой гарантированный срок.
https://ria.ru/20200807/1575473467.html
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плесецк (космодром), главкосмос, космос - риа наука, союз, мгту имени баумана, министерство обороны рф (минобороны рф), архангельская область, оаэ

Ракета "Союз-2" с 22 спутниками стартовала с Плесецка

14:33 28.09.2020 (обновлено: 15:50 28.09.2020)
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© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкПуск ракеты "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Июль 2011
Пуск ракеты Союз-2.1а с разгонным блоком Фрегат. Июль 2011 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Олег Урусов
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ракета "Союз-2" с тремя спутниками связи "Гонец-М" и 19 малыми космическими аппаратами стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с блоком космических аппаратов (КА) связи "Гонец-М" и попутной полезной нагрузкой в составе 19 малых космических аппаратов", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что ракета стартовала в 14:20 мск с пусковой установки № 3 площадки № 43 1-го Государственного испытательного космодрома Минобороны России (Плесецк) в Архангельской области.

"Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Союз-2.1б" прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", — добавили в департаменте.

Это четвертый пуск ракеты среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году. Предыдущий пуск РН "Союз-2" с северного космодрома успешно прошел 22 мая.
Ранее тройки спутников "Гонец-М" запускались ракетами "Рокот" с Плесецка. Еще один пуск "Союза-2" с тремя "Гонцами" с Плесецка намечается в ноябре-декабре. После этого аналогичные запуски планируется осуществлять "Союзами-2" с космодрома Восточный.
Как сообщалось, вместе с "Гонцами" в космос отправились четыре российских университетских спутника: "Декарт" из НИИ ядерной физики МГУ, "Ярило-1" и "Ярило-2" из МГТУ имени Баумана и "Норби" из Новосибирского государственного университета. Компания "Главкосмос" ("дочка" "Роскосмоса") по контракту с немецкой фирмой Exolaunch на орбиту запустит финские аппараты дистанционного зондирования Земли ICEYE X-6 и ICEYE X-7, четыре американских спутника Lemur для идентификации морских судов, два канадских технологических аппарата Kepler-2, литовский научный спутник LacunaSat-3, научный аппарат ОАЭ MeznSat, четыре немецких технологических спутника NetSat и немецкий научный аппарат SALSAT.
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8 апреля, 13:03Сказано в эфире
Эксперт о ракете "Союз-2.1а": очередной успех в условиях санкцийУтвержден экипаж МКС, впервые летящий на полностью российской ракете-носителе "Союз-2.1а". В эфире радио Sputnik завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что Россия сумела в короткий срок наладить производство комплектующих.
Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.
В мае 2020 года в материалах, размещенных на сайте "Роскосмоса", сообщалось, что группировка системы "Гонец-Д1М" работает в неполном составе — 11 спутников "Гонец-М" вместо 12 положенных (по три аппарата в четырех плоскостях). При этом восемь аппаратов уже выработали свой гарантированный срок.
15842124
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Плесецк (космодром)ГлавкосмосКосмос - РИА НаукаСоюзМГТУ имени БауманаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Архангельская областьОАЭ
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