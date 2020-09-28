https://ria.ru/20200928/simpsons-1577787101.html

Стало известно, кто заменил Хэнка Азарию в новом сезоне "Симпсонов"

После ухода из "Симпсонов" Хэнка Азарии озвучивать афроамериканца Карла Карлсона будет Алекс Дезерт ("Лучшие дела"), сообщает NME. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T03:18

2020-09-28T03:18

2020-09-28T03:18

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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> После ухода из "Симпсонов" Хэнка Азарии озвучивать афроамериканца Карла Карлсона будет Алекс Дезерт ("Лучшие дела"), <a href="https://www.nme.com/news/tv/the-simpsons-reveals-new-carl-actor-following-hank-azaria-decision-step-down-2761634" target="_blank">сообщает</a> NME.Он впервые появился в шоу в 32 сезоне, премьера которого состоялась 27 сентября в 20:00 (3:00 28 сентября по московскому времени - Прим. ред.) Уход Азарии из проекта подтолкнул создателей мультфильма к <a href="https://ria.ru/20200627/1573545511.html" target="_blank">принятию</a> решения о том, что темнокожих персонажей будут озвучивать темнокожие актеры. Карл Карлсон в шоу — магистр физики, он не только коллега Гомера (одного из главных героев) по работе на Спрингфилдской электростанции, но и его друг детства. Ранее <a href="https://www.nme.com/news/tv/the-simpsons-hank-azaria-to-stop-voicing-apu-following-controversy-2598161" target="_blank">стало</a> известно, что Азария, который также озвучивал Апу (индийского продавца круглосуточного магазина), отказался продолжать это делать после появления критики в адрес создателей шоу за неправдоподобное стереотипное изображение человека, приехавшего в США из Индии. Азария озвучивал Апу и Карла с момента их первого появления на экране в 90-х годах.

https://ria.ru/20200514/1571401201.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, сша