В "Симпсонах" белые актеры не будут озвучивать небелых персонажей

Ранее в пятницу актер Майк Генри также заявил, что больше не будет озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале "Гриффины".

"В будущем в "Симпсонах" белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей", - сообщили создатели мультсериала, слова которых приводит издание.

Ранее мультсериал "Симпсоны" уже обвиняли в расизме из-за второстепенного персонажа Апу Нахасапимапетилона, которого многие зрители считают неправдивым и оскорбительным изображением американских индийцев. Одной из его отличительных черт является ярко выраженный индийский акцент. Общественный резонанс вокруг персонажа стал известен как "проблема Апу". В 2017 году комик Хари Кондаболу посвятил "проблеме Апу" документальный фильм, в котором указал на негативные стереотипы, с которыми сталкиваются американские индийцы.