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В "Симпсонах" белые актеры не будут озвучивать небелых персонажей
Создатели американского мультсериала "Симпсоны" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей, сообщает издание Deadline. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T04:41
культура
сша
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А белым историкам можно будет преподавать историю африканских стран? А историю рабовладения и работорговли в США? Короче добром это всё не кончится, походу на Штатах уже пора крест ставить, туалеты для детей-геев в школах это оказывается ещё цветочки были.
18
А небелым актерам белых персонажей озвучивать можно?
14
12
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155947/03/1559470394_0:0:638:359_1400x0_80_0_0_a9ce5999aa7eb3a200af604ab28ac76e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
сша

В "Симпсонах" белые актеры не будут озвучивать небелых персонажей

04:41 27.06.2020
1074
© Fox Media LLC (2019)Кадр из мультсериала "Симпсоны"
Кадр из мультсериала Симпсоны
© Fox Media LLC (2019)
Кадр из мультсериала "Симпсоны". Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Создатели американского мультсериала "Симпсоны" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей, сообщает издание Deadline.
Ранее в пятницу актер Майк Генри также заявил, что больше не будет озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале "Гриффины".
"В будущем в "Симпсонах" белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей", - сообщили создатели мультсериала, слова которых приводит издание.
Ранее мультсериал "Симпсоны" уже обвиняли в расизме из-за второстепенного персонажа Апу Нахасапимапетилона, которого многие зрители считают неправдивым и оскорбительным изображением американских индийцев. Одной из его отличительных черт является ярко выраженный индийский акцент. Общественный резонанс вокруг персонажа стал известен как "проблема Апу". В 2017 году комик Хари Кондаболу посвятил "проблеме Апу" документальный фильм, в котором указал на негативные стереотипы, с которыми сталкиваются американские индийцы.
С конца мая во многих крупных американских городах проходят протесты и беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
47911715
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КультураСША
Популярные комментарии
А белым историкам можно будет преподавать историю африканских стран? А историю рабовладения и работорговли в США? Короче добром это всё не кончится, походу на Штатах уже пора крест ставить, туалеты для детей-геев в школах это оказывается ещё цветочки были.
27 июня, 04:48
СССергей Смирнов
1341000
А небелым актерам белых персонажей озвучивать можно?
27 июня, 05:23
CCorddamon
1301000
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