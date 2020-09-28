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Кравцов оценил возможность массового перехода школ на дистанционку
Девяносто четыре российских школы, по данным на 25 сентября, были закрыты на карантин из-за коронавируса, сейчас 34 из них уже вернулись к работе, сообщает... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:45
2020-09-28T15:07
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сн_образование
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. </strong>Девяносто четыре российских школы, по данным на 25 сентября, были закрыты на карантин из-за коронавируса, сейчас 34 из них уже вернулись к работе, сообщает пресс служба Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Кравцова</a>.Он отметил, что в Роспотребнадзоре эту динамику называют "незначительной", она "не выходит за рамки сезонной заболеваемости".Министр добавил, что случаи заболевания коронавирусом выявляются в основном у взрослых, работающих в школах, а не у детей. При этом случаи заболевания среди школьников единичны.Сергей Кравцов заявил, что речи о массовом переходе на дистанционное обучение, как весной, сейчас не идет.На карантин по гриппу закрыто 111 школ в РФ, заявил министр.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Кравцов оценил возможность массового перехода школ на дистанционку

14:45 28.09.2020 (обновлено: 15:07 28.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДистанционный урок
Дистанционный урок - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Девяносто четыре российских школы, по данным на 25 сентября, были закрыты на карантин из-за коронавируса, сейчас 34 из них уже вернулись к работе, сообщает пресс служба Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
"Работает оперативный штаб, мы видим и отрабатываем каждый случай. За весь период с начала учебного года на карантин закрывались школы в 43 субъектах Российской Федерации. 3 сентября закрывшихся школ было всего 13. На конец прошлой недели (25 сентября) было закрыто 94 (0,23%) школы, 34 учебных заведения из ранее закрытых уже сняли карантин к этому времени. Это из 39 803 школ страны, в которых учится 16 миллионов школьников", – приводит пресс-служба слова Кравцова.
Он отметил, что в Роспотребнадзоре эту динамику называют "незначительной", она "не выходит за рамки сезонной заболеваемости".
Министр добавил, что случаи заболевания коронавирусом выявляются в основном у взрослых, работающих в школах, а не у детей. При этом случаи заболевания среди школьников единичны.
Сергей Кравцов заявил, что речи о массовом переходе на дистанционное обучение, как весной, сейчас не идет.
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"Ситуация с закрытием школ на карантин в регионах находится под пристальным контролем, о массовом переходе на дистанционное обучение, по аналогии с весенней ситуацией, речи не идет. Карантинные меры применяются точечно, так как в целом заболеваемость не превышает сезонных показателей. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании по поводу эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях с руководителями региональных министерств образования, здравоохранения и Роспотребнадзора", - сообщает пресс-служба министерства.
На карантин по гриппу закрыто 111 школ в РФ, заявил министр.
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"Он добавил, что, по данным мониторинга Минпросвещения, на карантин не по причине ковидной инфекции, а в связи с сезонным гриппом закрыты 111 школ (это 0,13% от общего числа школ), а в штатный режим работы вернулись 34 школы. В некоторых школах на карантин были переведены только отдельные классы", - сообщает пресс-служба со ссылкой на министра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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