https://ria.ru/20200928/shkoly-1577890697.html

Кравцов оценил возможность массового перехода школ на дистанционку

Девяносто четыре российских школы, по данным на 25 сентября, были закрыты на карантин из-за коронавируса, сейчас 34 из них уже вернулись к работе, сообщает... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T14:45

2020-09-28T14:45

2020-09-28T15:07

социальный навигатор

сн_образование

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей кравцов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. </strong>Девяносто четыре российских школы, по данным на 25 сентября, были закрыты на карантин из-за коронавируса, сейчас 34 из них уже вернулись к работе, сообщает пресс служба Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Кравцова</a>.Он отметил, что в Роспотребнадзоре эту динамику называют "незначительной", она "не выходит за рамки сезонной заболеваемости".Министр добавил, что случаи заболевания коронавирусом выявляются в основном у взрослых, работающих в школах, а не у детей. При этом случаи заболевания среди школьников единичны.Сергей Кравцов заявил, что речи о массовом переходе на дистанционное обучение, как весной, сейчас не идет.На карантин по гриппу закрыто 111 школ в РФ, заявил министр.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200913/shkoly-1577156884.html

https://ria.ru/20200925/neravenstvo-1577741451.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество