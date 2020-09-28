https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577909655.html

Российский фонд мира обратится в ОБСЕ из-за санкций против РИА Новости

Российский фонд мира направит в ОБСЕ обращение по поводу санкций Twitter по отношению к РИА Новости, сообщила агентству первый вице-президент фонда Елена... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:49

2020-09-28T18:49

2020-09-28T18:49

елена сутормина

"российский фонд мира"

обсе

риа новости

twitter

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Российский фонд мира направит в ОБСЕ обращение по поводу санкций Twitter по отношению к РИА Новости, сообщила агентству первый вице-президент фонда <a href="http://ria.ru/person_Elena_Sutormina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Сутормина</a>.Ранее Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, не могут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik."Очередная демонстрация двойных стандартов и истинного отношения к свободе слова у наших "партнеров". Любое СМИ, публикующее иную картину - и именно объективную, подвергается давлению. Хочется узнать реакцию зарубежных организаций, защищающих СМИ. Как они оценят такие действия американских коллег? Промолчат или в очередной раз сошлются на то, что это внутренние дела государства, хотя свободу слова и мнений защищает Всеобщая Декларация о правах человека", - прокомментировала Сутормина ситуацию в разговоре с РИА Новости.РИА Новости и RT, как отметила общественница, пользуются популярностью за рубежом, и не только в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Это, по ее словам, "выводит из себя и некоторые элиты, и СМИ, которые привыкли там считать себя монополистами, пытаются таким образом выжить более сильного конкурента"."Направим от <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_fond_mira/" target="_blank" data-auto="true">Российского фонда мира</a> обращение в <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> с просьбой дать оценку этому эпизоду. А также проинформируем международные агентства, выставляющие рейтинги государствам за свободу СМИ, об этом вопиющем инциденте", - добавила Сутормина.

https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577874900.html

https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577879461.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена сутормина, "российский фонд мира", обсе, риа новости, twitter, в мире