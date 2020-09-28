https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577892902.html
Польша пригрозила ввести санкции против Белоруссии в обход ЕС
Варшава может ввести ограничения против Минска, если этого не сделает Брюссель, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:14
2020-09-28T15:14
2020-09-28T16:01
александр лукашенко
минск
варшава
протесты в белоруссии
евросоюз
мид польши
польша
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшава</a> может ввести ограничения против <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, если этого не сделает <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюссель</a>, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Polshi/" target="_blank">МИД Польши </a>Збигнев Рау.При этом Рау выразил надежду, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> все-таки введет ограничения, и напомнил, что консенсус об этом был достигнут еще в конце августа: предполагалось, что меры коснутся белорусских чиновников, ответственных, по мнению Брюсселя, за фальсификации на выборах и жестокое обращение с демонстрантами. Против введения санкций выступил <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a>, который требует предпринять аналогичные шаги в отношении <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> за ведение геологоразведочных работ в кипрской экономической зоне Средиземного моря.В <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> 9 августа состоялись выборы президента. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, который возглавляет страну 26 лет. Оппозиция и Евросоюз не признали итоги голосования, а по республике прокатилась волна протестов.В первые дни полицейские и ОМОН применяли против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задержали несколько тысяч человек. Затем от силовых методов отказались. На прошлой неделе, после инаугурации Лукашенко, протестные настроения усилились. Вышедших на улицы граждан вновь <a href="https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577686414.html" target="_blank">разгоняли</a> водометами и дубинками.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html
Лев
Игра оркестром не получается.Только на Дудочке подудеть!
183
Игорь Земский
Яблочный сидр в голову ударил?
171
48
минск
варшава
польша
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Дубинки и водометы: протесты в Белоруссии вспыхнули с новой силой
В Белоруссии после инаугурации президента Александра Лукашенко 23 сентября прокатилась очередная волна протестов. Митинги приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с силовиками. Правоохранительными органами были задержаны свыше 360 человек, из них – 252 человека в Минске.В Белоруссии после инаугурации президента Александра Лукашенко 23 сентября прокатилась очередная волна протестов. Митинги приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с силовиками. Правоохранительными органами были задержаны свыше 360 человек, из них – 252 человека в Минске.
2020-09-28T15:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, варшава, евросоюз, мид польши, польша, белоруссия, в мире