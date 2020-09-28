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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577892902.html
Польша пригрозила ввести санкции против Белоруссии в обход ЕС
Варшава может ввести ограничения против Минска, если этого не сделает Брюссель, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:14
2020-09-28T16:01
александр лукашенко
минск
варшава
протесты в белоруссии
евросоюз
мид польши
польша
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшава</a> может ввести ограничения против <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, если этого не сделает <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюссель</a>, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Polshi/" target="_blank">МИД Польши </a>Збигнев Рау.При этом Рау выразил надежду, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> все-таки введет ограничения, и напомнил, что консенсус об этом был достигнут еще в конце августа: предполагалось, что меры коснутся белорусских чиновников, ответственных, по мнению Брюсселя, за фальсификации на выборах и жестокое обращение с демонстрантами. Против введения санкций выступил <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a>, который требует предпринять аналогичные шаги в отношении <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> за ведение геологоразведочных работ в кипрской экономической зоне Средиземного моря.В <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> 9 августа состоялись выборы президента. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, который возглавляет страну 26 лет. Оппозиция и Евросоюз не признали итоги голосования, а по республике прокатилась волна протестов.В первые дни полицейские и ОМОН применяли против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задержали несколько тысяч человек. Затем от силовых методов отказались. На прошлой неделе, после инаугурации Лукашенко, протестные настроения усилились. Вышедших на улицы граждан вновь <a href="https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577686414.html" target="_blank">разгоняли</a> водометами и дубинками.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html
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Яблочный сидр в голову ударил?
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минск
варшава
польша
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Дубинки и водометы: протесты в Белоруссии вспыхнули с новой силой
В Белоруссии после инаугурации президента Александра Лукашенко 23 сентября прокатилась очередная волна протестов. Митинги приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с силовиками. Правоохранительными органами были задержаны свыше 360 человек, из них – 252 человека в Минске.В Белоруссии после инаугурации президента Александра Лукашенко 23 сентября прокатилась очередная волна протестов. Митинги приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с силовиками. Правоохранительными органами были задержаны свыше 360 человек, из них – 252 человека в Минске.
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александр лукашенко, минск, варшава, евросоюз, мид польши, польша, белоруссия, в мире

Польша пригрозила ввести санкции против Белоруссии в обход ЕС

15:14 28.09.2020 (обновлено: 16:01 28.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУчастники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 авг — РИА Новости. Варшава может ввести ограничения против Минска, если этого не сделает Брюссель, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.
"Если не дойдет до введения таких санкций — мы говорим о санкциях, направленных на отдельных должностных лиц белорусского государства, — то страны нашего региона рассматривают — я говорю о соседях Белоруссии, входящих в ЕС, — введение национальных санкций", — цитирует его агентство РАР.
При этом Рау выразил надежду, что Евросоюз все-таки введет ограничения, и напомнил, что консенсус об этом был достигнут еще в конце августа: предполагалось, что меры коснутся белорусских чиновников, ответственных, по мнению Брюсселя, за фальсификации на выборах и жестокое обращение с демонстрантами.
Против введения санкций выступил Кипр, который требует предпринять аналогичные шаги в отношении Турции за ведение геологоразведочных работ в кипрской экономической зоне Средиземного моря.
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 02:48Протесты в Белоруссии
Глава МИД Белоруссии рассказал, кто решит судьбу страны
В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, который возглавляет страну 26 лет. Оппозиция и Евросоюз не признали итоги голосования, а по республике прокатилась волна протестов.
В первые дни полицейские и ОМОН применяли против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задержали несколько тысяч человек. Затем от силовых методов отказались.
На прошлой неделе, после инаугурации Лукашенко, протестные настроения усилились. Вышедших на улицы граждан вновь разгоняли водометами и дубинками.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскВаршаваЕвросоюзМИД ПольшиПольшаБелоруссияВ мире
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