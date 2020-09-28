https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577887274.html

В Совфеде прокомментировали санкции Twitter против РИА Новости

Блокировка профиля РИА Новости в Twitter - настоящая информационная война, развязанная против России, заявил РИА Новости член комиссии Совета Федерации по... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T14:06

2020-09-28T14:06

2020-09-28T14:06

медиавойны

александр башкин

балтия

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великобритания

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общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Блокировка профиля РИА Новости в Twitter - настоящая информационная война, развязанная против России, заявил РИА Новости член комиссии Совета Федерации по информационной политике, зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bashkin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Башкин</a>.Ранее Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, теперь не смогут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> заблокировал профили RT и Sputnik."Это называется самая настоящая информационная война. Иначе не скажешь, разве что ещё такие слова приходят в голову: яркое проявление двойных стандартов, неприкрытая цензура, вмешательство в дела СМИ и оказание давления на формирование мнения аудитории", - заявил Башкин.При этом он прогнозирует, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. "К сожалению, можно ожидать только усиление таких подходов, ведь чем шире на Западе аудитория у таких российских СМИ, тем сильнее паника. Но это говорит и о том, что, значит, вы достигаете своих целей", - подчеркнул сенатор.Он обратил внимание на то, что лично ему неизвестны аналогичные случаи такой политики западных компаний в отношении СМИ с государственным участием других стран."Зато история с блокировкой РИА Новости в Twitter - это звено все той же цепи, к которой относятся и планы <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> лишить RT лицензии, и блокировка странами <a href="http://ria.ru/location_Baltija/" target="_blank" data-auto="true">Балтии</a> Sputnik", - заявил Башкин.Сенатор отметил также, что ряд западных СМИ, в том числе BBC, напрямую финансируются своим государством, однако при этом "считаются на Западе рупором свободы"."И эти люди ещё запрещает нам в носу ковырять, как говорится в известном анекдоте", - добавил он.

https://ria.ru/20200928/twitter-1577879513.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр башкин, балтия, медиавойны, великобритания, twitter, общество