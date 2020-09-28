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Медиавойны
https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577887274.html
В Совфеде прокомментировали санкции Twitter против РИА Новости
Блокировка профиля РИА Новости в Twitter - настоящая информационная война, развязанная против России, заявил РИА Новости член комиссии Совета Федерации по... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:06
2020-09-28T14:06
медиавойны
александр башкин
балтия
медиавойны
великобритания
twitter
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Блокировка профиля РИА Новости в Twitter - настоящая информационная война, развязанная против России, заявил РИА Новости член комиссии Совета Федерации по информационной политике, зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bashkin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Башкин</a>.Ранее Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, теперь не смогут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> заблокировал профили RT и Sputnik."Это называется самая настоящая информационная война. Иначе не скажешь, разве что ещё такие слова приходят в голову: яркое проявление двойных стандартов, неприкрытая цензура, вмешательство в дела СМИ и оказание давления на формирование мнения аудитории", - заявил Башкин.При этом он прогнозирует, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. "К сожалению, можно ожидать только усиление таких подходов, ведь чем шире на Западе аудитория у таких российских СМИ, тем сильнее паника. Но это говорит и о том, что, значит, вы достигаете своих целей", - подчеркнул сенатор.Он обратил внимание на то, что лично ему неизвестны аналогичные случаи такой политики западных компаний в отношении СМИ с государственным участием других стран."Зато история с блокировкой РИА Новости в Twitter - это звено все той же цепи, к которой относятся и планы <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> лишить RT лицензии, и блокировка странами <a href="http://ria.ru/location_Baltija/" target="_blank" data-auto="true">Балтии</a> Sputnik", - заявил Башкин.Сенатор отметил также, что ряд западных СМИ, в том числе BBC, напрямую финансируются своим государством, однако при этом "считаются на Западе рупором свободы"."И эти люди ещё запрещает нам в носу ковырять, как говорится в известном анекдоте", - добавил он.
https://ria.ru/20200928/twitter-1577879513.html
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александр башкин, балтия, медиавойны, великобритания, twitter, общество

В Совфеде прокомментировали санкции Twitter против РИА Новости

14:06 28.09.2020
706
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Блокировка профиля РИА Новости в Twitter - настоящая информационная война, развязанная против России, заявил РИА Новости член комиссии Совета Федерации по информационной политике, зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
Ранее Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, теперь не смогут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.
"Это называется самая настоящая информационная война. Иначе не скажешь, разве что ещё такие слова приходят в голову: яркое проявление двойных стандартов, неприкрытая цензура, вмешательство в дела СМИ и оказание давления на формирование мнения аудитории", - заявил Башкин.
При этом он прогнозирует, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. "К сожалению, можно ожидать только усиление таких подходов, ведь чем шире на Западе аудитория у таких российских СМИ, тем сильнее паника. Но это говорит и о том, что, значит, вы достигаете своих целей", - подчеркнул сенатор.
Он обратил внимание на то, что лично ему неизвестны аналогичные случаи такой политики западных компаний в отношении СМИ с государственным участием других стран.
"Зато история с блокировкой РИА Новости в Twitter - это звено все той же цепи, к которой относятся и планы Великобритании лишить RT лицензии, и блокировка странами Балтии Sputnik", - заявил Башкин.
Сенатор отметил также, что ряд западных СМИ, в том числе BBC, напрямую финансируются своим государством, однако при этом "считаются на Западе рупором свободы".
"И эти люди ещё запрещает нам в носу ковырять, как говорится в известном анекдоте", - добавил он.
Сайт агенства РИА Новости - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 12:39
СЖР назвал санкции Twitter против РИА Новости очередным актом цензуры
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МедиавойныАлександр БашкинБалтияМедиавойныВеликобританияTwitterОбщество
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